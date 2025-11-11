Com projeto aprovado pela Secretaria de Cultura de Jundiaí, por meio da Lei Aldir Blanc, a exposição “Viver a Poesia”, assinada pela artista Mônica Cruvinel Cavalari, pode ser conferida até dia 14 de novembro na galeria de exposições Olga de Brito, no Centro das Artes.

A proposta é oferecer uma experiência única, na qual a poesia se transforma em fio condutor que une diferentes formas de arte. Em cada tela estarão presentes a imagem e o texto poético. O acesso será tanto visual quanto sonoro: o público poderá ler os poemas diretamente nas obras, se impactar com as imagens e, por meio de QR Code, mergulhar em uma experiência auditiva com interpretação e música.

Mônica Cruvinel Cavalari propõe uma união de linguagens, ou seja, poesia, arte gráfica, interpretação e música, como forma de vivência sensorial e inclusiva. A exposição é gratuita e acontece em espaços públicos acessíveis. Os temas abordados nas poesias tratam da vida cotidiana, abordando questões como lutas femininas, discriminação racial, povos originários, fome, natureza, outros temas sociais relevantes.