A Casa Realejo de Teatro traz para Jundiaí a comédia ‘Malazarte’, inspirada na figura de Pedro Malazarte. Sob a direção de Flávia Bertinelli, o espaço será apresentado dia 28 de novembro, às 20h, com entrada gratuita na Cia Fênix de Teatro.

Pedro Malazarte é um pícaro que vive na oralidade brasileira representando a astúcia, a profunda capacidade de maleabilidade e as artimanhas que o povo pobre enfrenta para driblar os poderes constituídos. A peça da Casa Realejo nasce após o grupo mergulhar por sete anos no universo malazarteano - seja contando suas histórias, lendo-as para pessoas com deficiências visuais ou adentrando nos escritos do livro ‘Calidoscópio – A saga de Pedro Malazarte’. A obra, da escritora negra e caipira Ruth Guimarães, é fruto do desejo de dialogar com o público de forma acessível e poética, ainda que o trabalho esteja munido de muita artesania.

O projeto conta com subvenção de recurso do Proac-Lab - Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo / Lei Aldir Blanc , do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura.