O Projeto Oficinas Culturais de Campo Limpo Paulista promove em novembro duas apresentações especiais que celebram o talento e a diversidade artística dos participantes.

No dia 11 de novembro (terça-feira), às 19h, o coral infantil cênico e o coral adulto Thyssenkrupp se apresentam na Sala Glória Rocha, na rua Barão de Jundiaí, no Centro, em um espetáculo gratuito que celebra o trabalho desenvolvido ao longo do segundo semestre.

A entrada é franca, e os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir de 7 de novembro, às 10h30, na bilheteria do teatro, ou pelo site www.sympla.com.br.