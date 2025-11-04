O Projeto Oficinas Culturais de Campo Limpo Paulista promove em novembro duas apresentações especiais que celebram o talento e a diversidade artística dos participantes.
No dia 11 de novembro (terça-feira), às 19h, o coral infantil cênico e o coral adulto Thyssenkrupp se apresentam na Sala Glória Rocha, na rua Barão de Jundiaí, no Centro, em um espetáculo gratuito que celebra o trabalho desenvolvido ao longo do segundo semestre.
A entrada é franca, e os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir de 7 de novembro, às 10h30, na bilheteria do teatro, ou pelo site www.sympla.com.br.
VEJA MAIS:
- Filmado em Jundiaí, curta ‘O Motorista’ tem sessão especial
- Thiago Lacerda apresenta ‘A Peste’ em Jundiaí
O coral adulto Thyssenkrupp, sob regência de Marco Antônio de Almeida Cunha, apresenta o tema “A MORte Amor à Vida”, uma reflexão sobre os ciclos da vida, celebrando o encerramento de fases e o início renovado de novas jornadas. Entre os destaques do repertório está “Baião de Quatro Toques”, de Luís Tatit e José Miguel Wisnik, por ser baseada na Quinta Sinfonia de Beethoven, interpretada como o destino batendo à porta. Na versão do coral, o Baião inverte essa ideia, abordando a “tentação de ser muito feliz”. O grupo conta com a colaboração do pianista Paulo Nikolas Mescole e da preparadora vocal Érika Muniz.
O coro infantil cênico Thyssenkrupp, regido por Débora Lorenti Lupianhe, reúne 35 crianças e promete cativar o público com o tema “Disney”, com preparação cênica de Lucas Migliorini e o som do piano de Thiago Lourenço. O grande destaque do repertório será a música “Vejo enfim a luz brilhar”, que envolverá o público num jogo de luzes interativo, lúdico, dinâmico e divertido, tornando a apresentação um verdadeiro momento mágico.
Próximo evento: 19 de novembro
O coro jovem cênico Thyssenkrupp se apresentará no dia 19 de novembro, às 19h, no Teatro Polytheama, em Jundiaí, com um repertório eclético que passeia por hits internacionais e clássicos brasileiros. Chamada de "Memórias", a apresentação inclui números dinâmicos, com coreografias, alegria e muita emoção.
Assim como o evento da Sala Gloria Rocha, a apresentação do Projeto Oficinas Culturais no Teatro Polythema também é gratuito. Os ingressos para a sessão do dia 19 ficarão disponíveis a partir de 14 de novembro, às 10h30, na bilheteria do teatro ou no site www.sympla.com.br
Na sequência, o público poderá assistir ao espetáculo teatral-musical “Na Roça com o Grupão”, encenado pela Cia. de Arte e Teatro Inclusivo Grupão Especial, formada por 16 artistas neurodivergentes. A montagem retrata o cotidiano da vida rural, a partir de referências diretas a produções televisivas que marcaram gerações, como "O Cravo e a Rosa", "Chocolate com Pimenta", "Cabocla" e "Êta Mundo Bom!". O figurino e o cenário trarão elementos tradicionais da cultura caipira, reforçando a ambientação temática, que fica ainda mais envolvente com a trilha sonora interpretada ao vivo pela pianista Alessandra Kelly.
O Grupão Especial nasceu em 2008 na Apae de Campo Limpo Paulista e, desde 2023, faz parte do projeto Oficinas Culturais.
O Projeto Oficinas Culturais é uma realização da Kalithéa, empresa ligada à Direção Cultura, com patrocínio da Thyssenkrupp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Sesi Campo Limpo Paulista. Além das atividades de canto coral, abertas e gratuitas a qualquer interessado, o projeto oferece aulas de teatro, dança, balé e capoeira para alunos de três escolas públicas da cidade.
Para seguir as novidades das Oficinas Culturais, basta acompanhar a página no Facebook: https://www.facebook.com/projetooficinasculturais e também o canal no Instagram (@projetooficinasculturais).