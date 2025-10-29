A Orquestra Sinfônica do GURI Jundiaí se apresenta no campus da Universidade Paulista (UNIP), na Vila Hortolândia, no próximo sábado (1º), às 10 horas, com entrada gratuita. O espetáculo faz parte da programação de aniversário dos 30 anos do projeto.

Para comemorar as três décadas da iniciativa, uma extensa programação está prevista para o mês de novembro, em todo o estado de Sçao Paulo. Serão mais de mil apresentações, incluindo os grupos musicais do programa, como orquestras e bandas sinfônicas, cameratas, corais, big bands, grupos de choro, de percussão e de música instrumental brasileira.

No sábado, a orquestra se apresenta em Jundiaí sob a regência do maestro convidado Paulo Galvã. O repertório inclui a abertura Brasília, de Ney Rosauro; trechos do balé O Quebra-Nozes, de Pyotr Ilych Tchaikovsky; a Dança Húngara nº 5, de Johannes Brahms, e Libertango, de Astor Piazzolla. O concerto será encerrado com Canta, canta, minha gente, de Martinho da Vila.