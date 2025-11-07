O resultado confirma a tendência de expansão do empreendedorismo no território paulista. Em comparação com outubro de 2024, quando 35.406 empresas foram abertas, o crescimento foi de 6,8%, reforçando a confiança dos empreendedores e o vigor da economia estadual.

O dinamismo do ambiente de negócios em todo o Estado de São Paulo voltou a se destacar em outubro de 2025. Ao todo, 37.801 novas empresas foram constituídas, o maior número já registrado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) para o mês, consolidando mais um recorde na série histórica da autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, acredita que o recorde é resultado de medidas conjuntas adotadas pelo governo paulista. “É determinação do governador Tarcísio de Freitas realizar ações para gerar renda, emprego e desenvolvimento regional. Estamos estimulando constantemente o empreendedorismo e a melhora do ambiente de negócio para que novas empresas sejam instaladas aqui”, afirma.

Para o presidente da Jucesp, Márcio Shimomoto, o desempenho reflete o protagonismo dos empreendedores de todo o Estado. “Os números mostram que cada vez mais pessoas têm encontrado na abertura de empresas uma oportunidade concreta de transformar ideias em realidade. Esse movimento fortalece o ambiente econômico, gera empregos e reafirma a vocação empreendedora de São Paulo”, afirmou.

Além das novas constituições, o saldo líquido de empreendimentos – diferença entre aberturas e encerramentos – também foi expressivo: 22.700 empresas. Esse resultado representa o segundo melhor desempenho de 2025, ficando atrás apenas de fevereiro, quando o saldo foi de 25.958.