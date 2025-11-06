A Prefeitura de Jundiaí é parceira do Sebrae-SP na realização do Ideathon, evento que será realizado nesta sexta-feira (8), das 8h às 17h, no Parque da Uva, durante a Expo Profissões 2025. Promovido pelo Sebrae-SP e Abstartups, o Ideathon conta também com o apoio da Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (ATIJ) e de instituições de ensino como Fatec, Senai, Senac, UniAnchieta e Unip. A proposta é incentivar estudantes do ensino técnico e superior a desenvolverem ideias e soluções inovadoras para desafios reais do município.

Entre os temas abordados estão o uso da tecnologia para aproximar a população da gestão pública e o fortalecimento da integração entre universidades, empresas, startups e governo.

Para o diretor de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí, Tiago Antunes, o evento reforça o compromisso da cidade com a inovação e o futuro. “O Ideathon é um exemplo prático de como Jundiaí estimula a criatividade e o protagonismo dos jovens, conectando educação, tecnologia e governo. Essa troca de ideias e experiências é o que impulsiona o eixo Inova+ e fortalece nosso ecossistema de inovação”, afirma.