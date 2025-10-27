Índice de participação aumenta, Valor Adicionado de Jundiaí cai

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou os dados definitivos para 2026 do Índice de Participação dos Municípios (IPM), do ano-base de 2024, que define os repasses do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para os 645 municípios paulistas do próximo ano. As informações constam da Resolução SFP 37/25, publicada na edição desta segunda-feira (20) do Diário Oficial do Estado.
Para Jundiaí, este índice aumentou, foi de 1,86 no ano-base de 2023 para 1,88 no ano-base de 2024, ambos os valores desconsiderando as demais casas decimais. Com isso, a variação foi positiva, de 1,45%. Ainda assim, o Valor Adicionado na cidade deve cair, de R$ 44,88 bilhões para R$ 44,82 bilhões, considerando os mesmos anos-base.
A definição de Valor Adicionado consta da Lei Complementar 63/90, Artigo 3º, § 1º:
"O valor adicionado corresponderá, para cada Município:
- ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil; (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
- nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta."
Os índices de cada ano-base de apuração são aplicados para realização de repasses dois anos após o ano-base. Por exemplo, o ano-base de 2023 guiou os repasses deste ano e os de 2024 guiarão os repasses do ano que vem. O VA 2024 é um dos componentes do IPM do ano-base 2024.
Segundo a Sefaz-SP, o Valor Adicionado (VA) de Jundiaí para o ano-base 2024 ultrapassou R$ 44 bilhões e basicamente é consequência de várias empresas de porte considerável terem domicílio tributário no município, mas não se refere aos valores repassados ou que serão repassados a título de ICMS ao município.
No portal da Sefaz-SP, na aba de Transparência, é possível realizar a consulta do IPM por município e comparar os índices de acordo com os anos-base. Há também a possibilidade de realizar o download do arquivo completo com as informações de todos os municípios paulistas.
Os depósitos efetuados a partir de 1º de janeiro de 2026 na conta Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS serão repassados aos municípios por intermédio do Banco do Brasil S/A, conforme prescreve a Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, com base nos índices ora divulgados.
Índice de Participação dos Municípios
Os repasses aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios, conforme determina a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Em seu artigo 158, inciso IV está estabelecido que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertence aos municípios, e 25% do montante transferido pela União ao Estado, referente ao Fundo de Exportação (artigo 159, inciso II e § 3º).
Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente (artigo 3°, da LC 63/1990), para aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 3.201, de 23/12/81, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.510, de 29/12/93.