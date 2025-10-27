Índice de participação aumenta, Valor Adicionado de Jundiaí cai

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou os dados definitivos para 2026 do Índice de Participação dos Municípios (IPM), do ano-base de 2024, que define os repasses do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para os 645 municípios paulistas do próximo ano. As informações constam da Resolução SFP 37/25, publicada na edição desta segunda-feira (20) do Diário Oficial do Estado.

Para Jundiaí, este índice aumentou, foi de 1,86 no ano-base de 2023 para 1,88 no ano-base de 2024, ambos os valores desconsiderando as demais casas decimais. Com isso, a variação foi positiva, de 1,45%. Ainda assim, o Valor Adicionado na cidade deve cair, de R$ 44,88 bilhões para R$ 44,82 bilhões, considerando os mesmos anos-base.

A definição de Valor Adicionado consta da Lei Complementar 63/90, Artigo 3º, § 1º: