A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) contabiliza, até o momento, sete casos positivos de raiva em animais. As ocorrências deste ano foram registradas nos municípios de Jundiaí e Campo Limpo Paulista. O número é 30% menor do que o registrado no mesmo período em 2024, quando foram contabilizadas 10 casos.

Em Jundiaí, a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), informou que foram identificados seis casos positivos de raiva, sendo cinco em morcegos e um em um felino. O último caso confirmado em animal de estimação havia sido há mais de 40 anos, em 1983. Todos os casos foram acompanhados das medidas sanitárias preconizadas, como bloqueio da área e orientações aos moradores. Em 2024, o município havia registrado nove morcegos positivos para raiva, segundo balanço fechado em 31 de outubro.

Já em Campo Limpo Paulista a confirmação deu-se em janeiro, no bairro Saint James. No ano anterior houve outro registro, em 1º de abril, no bairro Botujuru. Em ambos os episódios as equipes da Vigilância em Saúde realizaram ações de bloqueio casa a casa, com orientações à população e atividades educativas sobre prevenção. Segundo a Prefeitura, não há casos de raiva humana nem em animais domésticos atualmente no município.