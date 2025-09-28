Em Jundiaí, cinco morcegos já testaram positivo para raiva

Em Jundiaí, o combate à raiva animal é realizado de forma contínua por meio do Programa Municipal de Prevenção da Raiva, conduzido pela Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) e Vigilância Epidemiológica (VE), vinculadas à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde. As ações envolvem vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos, vigilância epidemiológica e orientações à população, entre outras medidas.

O gerente da VISAM, médico veterinário Felipe Vita Pedrosa, explica que a raiva é causada por um vírus eliminado na saliva de animais infectados e transmitida, geralmente, por mordidas e arranhaduras. Em 2025, duas pessoas morreram de raiva humana no País, ambas da região Nordeste.

“O combate eficiente depende de medidas efetivas em seu ciclo urbano, incluindo, em tempo oportuno, as ações de vigilância e de prevenção para os humanos e, também, para a população animal. Temos avançado nesta questão”, ressalta Pedrosa.

Monitoramento de morcegos