Em Jundiaí, cinco morcegos já testaram positivo para raiva

Em Jundiaí, o combate à raiva animal é realizado de forma contínua por meio do Programa Municipal de Prevenção da Raiva, conduzido pela Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) e Vigilância Epidemiológica (VE), vinculadas à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde. As ações envolvem vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos, vigilância epidemiológica e orientações à população, entre outras medidas.
O gerente da VISAM, médico veterinário Felipe Vita Pedrosa, explica que a raiva é causada por um vírus eliminado na saliva de animais infectados e transmitida, geralmente, por mordidas e arranhaduras. Em 2025, duas pessoas morreram de raiva humana no País, ambas da região Nordeste.
“O combate eficiente depende de medidas efetivas em seu ciclo urbano, incluindo, em tempo oportuno, as ações de vigilância e de prevenção para os humanos e, também, para a população animal. Temos avançado nesta questão”, ressalta Pedrosa.
Monitoramento de morcegos
Em Jundiaí, além da vacinação antirrábica disponível gratuitamente mediante agendamento, a VISAM realiza o recolhimento e análise laboratorial de morcegos encontrados em situações atípicas, como voando durante o dia ou caídos em quintais e varandas – locais comumente frequentados por pets – e o acompanhamento de cães e gatos após a notificação de acidentes antirrábico.
“A identificação de morcegos positivos para raiva é um trabalho essencial, que depende do apoio da população. Muitos dos casos foram detectados dentro de residências, e o envolvimento dos moradores na comunicação desses achados é fundamental”, destaca.
Até setembro deste ano, cinco morcegos testaram positivo para raiva na cidade. Em 2024, foram registrados dez casos; em 2023, o número chegou a 17.
A VISAM orienta que, ao encontrar um morcego em situação não usual – como dentro de casa, voando de dia ou caído no chão, vivo ou morto – o munícipe entre em contato imediatamente pelos canais: 156, (11) 4589-6340 ou (11) 4589-6350.
Se possível, o animal deve ser isolado no cômodo ou imobilizado com segurança, cobrindo-o com um balde, pote de sorvete ou pano. A recomendação é não tocar diretamente no animal.
“Também orientamos que não sejam alimentados animais silvestres, como saguis e outros macacos, gambás, morcegos ou outros mamíferos. Além de poderem transmitir a raiva e outras doenças, isso interfere na dinâmica da fauna, causando desequilíbrios ambientais e a transmissão de doenças para os próprios animais também”, acrescenta Pedrosa.
Em caso de mordida, arranhadura ou contato suspeito com cães e gatos, animais de produção (bovinos, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos) e mamíferos silvestres (macacos, cachorro do mato, gambás e outros), a população deve procurar imediatamente atendimento médico, relatando o ocorrido.