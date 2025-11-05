A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), órgão da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, confirmou nesta terça-feira (4) um caso de raiva em um felino no município. Este é o primeiro registro da doença em um animal doméstico na cidade desde 1983. O diagnóstico foi obtido a partir da análise laboratorial realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade de São Paulo, referência no Estado de São Paulo.

O gato, encontrado em situação de possível abandono na região da Vila Arens, havia sido recolhido por um munícipe apresentando inicialmente boas condições. No entanto, no dia seguinte, passou a manifestar sintomas neurológicos compatíveis com a doença. O animal foi encaminhado a uma clínica veterinária que, atenta aos protocolos de vigilância, fez a notificação do caso a VISAM, possibilitando a investigação e confirmação do caso.

“Graças à atuação responsável da clínica, que comunicou o caso em tempo oportuno, foi possível avançar rapidamente no diagnóstico e já iniciar as ações de controle previstas pelo Programa de Vigilância da Raiva”, explica o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.