A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), órgão da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, confirmou nesta terça-feira (4) um caso de raiva em um felino no município. Este é o primeiro registro da doença em um animal doméstico na cidade desde 1983. O diagnóstico foi obtido a partir da análise laboratorial realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade de São Paulo, referência no Estado de São Paulo.
O gato, encontrado em situação de possível abandono na região da Vila Arens, havia sido recolhido por um munícipe apresentando inicialmente boas condições. No entanto, no dia seguinte, passou a manifestar sintomas neurológicos compatíveis com a doença. O animal foi encaminhado a uma clínica veterinária que, atenta aos protocolos de vigilância, fez a notificação do caso a VISAM, possibilitando a investigação e confirmação do caso.
“Graças à atuação responsável da clínica, que comunicou o caso em tempo oportuno, foi possível avançar rapidamente no diagnóstico e já iniciar as ações de controle previstas pelo Programa de Vigilância da Raiva”, explica o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.
Embora o último caso em animal doméstico fosse de mais de quatro décadas atrás, Jundiaí mantém vigilância ativa para a doença e, eventualmente, registra casos positivos em morcegos. Somente em 2025, cinco morcegos com diagnóstico positivo foram identificados e todos os casos foram acompanhados de todas as medidas sanitárias preconizadas.
A partir da confirmação do caso desse felino, uma força-tarefa foi mobilizada ainda nesta quarta-feira (5) para o mapeamento da área onde foi encontrado. O objetivo é identificar a população de cães e gatos residentes e avaliar a cobertura vacinal, para então desencadear ações de bloqueio, incluindo vacinação nos cães e gatos da região. Para atender à demanda ampliada de doses, a operação contará com apoio do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) e do Instituto Pasteur para distribuição oportuna das doses extras.
A VISAM mantém um posto fixo de vacinação antirrábica gratuito durante todo o ano, destinado a cães e gatos a partir de três meses de idade. Tutores interessados devem entrar em contato com a unidade para orientações e agendamento. “É fundamental lembrar que a vacina antirrábica é a forma mais eficaz de prevenção. A proteção dos animais é também uma proteção coletiva, que envolve toda a comunidade”, reforça o coordenador da VISAM.
A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde orienta que todos os tutores mantenham a vacinação de cães e gatos em dia e que, ao encontrarem animais silvestres debilitados ou com comportamento anormal, acionem imediatamente a VISAM, evitando manipulação direta.