A Prefeitura de Jundiaí concluiu a substituição de 344 lâmpadas a vapor pela tecnologia LED ao longo da Avenida Antônio Pincinato, em um trecho de aproximadamente 5 quilômetros, passando pelos bairros Vila Alvorada, Jardim Guanabara, Aeroporto, Eloy Chaves e Ermida.

Os trabalhos foram coordenados pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). O secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, destacou os benefícios da nova iluminação. “São 5 quilômetros de via com iluminação moderna, que traz mais segurança para a população, mais agilidade nos serviços da Prefeitura e maior qualidade no atendimento”.

