A Prefeitura de Jundiaí concluiu a substituição de 344 lâmpadas a vapor pela tecnologia LED ao longo da Avenida Antônio Pincinato, em um trecho de aproximadamente 5 quilômetros, passando pelos bairros Vila Alvorada, Jardim Guanabara, Aeroporto, Eloy Chaves e Ermida.
Os trabalhos foram coordenados pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). O secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, destacou os benefícios da nova iluminação. “São 5 quilômetros de via com iluminação moderna, que traz mais segurança para a população, mais agilidade nos serviços da Prefeitura e maior qualidade no atendimento”.
Desde o início de 2025 já foram realizadas quase 6 mil substituições em diferentes regiões do município. “Aproximadamente 30% da cidade já conta com iluminação em LED. Além de melhorar a visibilidade e a sensação de segurança, essa tecnologia reduz custos de manutenção, contribuindo também para a sustentabilidade”, afirmou Carlos Bocci, diretor do Departamento de Iluminação Pública da SMISP.
As substituições foram realizadas nas principais vias da cidade, priorizando os locais com maior circulação de pessoas e veículos. O próximo passo é realizar as trocas nas ruas internas dos bairros.
“Tivemos a preocupação de iniciar pelas vias principais, onde há maior movimentação de pessoas, para depois seguir para as ruas internas. Agora, com a próxima etapa do cronograma em andamento, ampliaremos esse trabalho para outras regiões da cidade”, explicou Jeferson Coimbra.