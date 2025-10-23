Santa Gertrudes recebe LED e Jundiaí chega a 5 mil substituições

A Prefeitura de Jundiaí deu início à substituição das lâmpadas a vapor por luminárias de tecnologia LED no bairro Santa Gertrudes. Nesta etapa, as trocas estão sendo realizadas em três avenidas: Eliza Bárbaro Carraro, Benedito Chrispim e Leonice Gualda Nunes. Ao todo, serão instaladas 44 novas luminárias.
Desde o início do ano, a Prefeitura de Jundiaí já substituiu 5.096 lâmpadas em diversos bairros da cidade. A Vila Ana e a Vila Lacerda, por exemplo, já contam com 100% da iluminação com a nova tecnologia.
De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, a modernização da iluminação pública é uma das prioridades da administração. “As luminárias LED oferecem mais luminosidade, consomem menos energia e possuem maior durabilidade. Além de representar economia aos cofres públicos, também trazem mais segurança e qualidade de vida à população”, destacou.
Morador há mais de 40 anos no bairro, o aposentado José Luis Nunes comemorou a chegada da nova iluminação. “Com certeza é melhor para a população. A gente que sai à noite com criança sente a diferença, fica tudo mais claro, o bairro não fica mais escuro. Muito bom, excelente!”, afirmou.