Santa Gertrudes recebe LED e Jundiaí chega a 5 mil substituições

A Prefeitura de Jundiaí deu início à substituição das lâmpadas a vapor por luminárias de tecnologia LED no bairro Santa Gertrudes. Nesta etapa, as trocas estão sendo realizadas em três avenidas: Eliza Bárbaro Carraro, Benedito Chrispim e Leonice Gualda Nunes. Ao todo, serão instaladas 44 novas luminárias.

Desde o início do ano, a Prefeitura de Jundiaí já substituiu 5.096 lâmpadas em diversos bairros da cidade. A Vila Ana e a Vila Lacerda, por exemplo, já contam com 100% da iluminação com a nova tecnologia.

