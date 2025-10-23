23 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NESTE ANO

Santa Gertrudes recebe LED e Jundiaí chega a 5 mil substituições

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Três avenidas do bairro tiveram substituições de lâmpadas a vapor pelos modelos de LED
Três avenidas do bairro tiveram substituições de lâmpadas a vapor pelos modelos de LED

A Prefeitura de Jundiaí deu início à substituição das lâmpadas a vapor por luminárias de tecnologia LED no bairro Santa Gertrudes. Nesta etapa, as trocas estão sendo realizadas em três avenidas: Eliza Bárbaro Carraro, Benedito Chrispim e Leonice Gualda Nunes. Ao todo, serão instaladas 44 novas luminárias.

Desde o início do ano, a Prefeitura de Jundiaí já substituiu 5.096 lâmpadas em diversos bairros da cidade. A Vila Ana e a Vila Lacerda, por exemplo, já contam com 100% da iluminação com a nova tecnologia.

VEJA MAIS:

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, a modernização da iluminação pública é uma das prioridades da administração. “As luminárias LED oferecem mais luminosidade, consomem menos energia e possuem maior durabilidade. Além de representar economia aos cofres públicos, também trazem mais segurança e qualidade de vida à população”, destacou.

Morador há mais de 40 anos no bairro, o aposentado José Luis Nunes comemorou a chegada da nova iluminação. “Com certeza é melhor para a população. A gente que sai à noite com criança sente a diferença, fica tudo mais claro, o bairro não fica mais escuro. Muito bom, excelente!”, afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários