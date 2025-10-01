Iluminação de LED chega aos bairros Jundiaí Mirim e Jardim Tarumã

A Prefeitura de Jundiaí iniciou a substituição das lâmpadas a vapor por LED na Avenida Capitão Francisco Copelli, que conecta os bairros Jundiaí Mirim e Jardim Tarumã.
A via concentra comércios, residências e equipamentos públicos, como a EMEB Maria Aparecida de Souza Almeida Ramos, a “Peixinho”. A modernização da iluminação era uma antiga demanda da comunidade.
“Essa é uma avenida muito importante para a cidade. Com a nova iluminação, proporcionamos mais segurança, tranquilidade e valorização estética do espaço, garantindo mais qualidade de vida para a população”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Marcos Galdino.
Ao todo, serão substituídas 52 lâmpadas. O diretor do Departamento de Iluminação da SMISP, Carlos Bocci, reforçou os benefícios da tecnologia LED. “Entre as principais vantagens estão a durabilidade e a economia, que reduzem custos de manutenção e consumo de energia”, explicou.
Desde o início de 2025, a Prefeitura já substituiu 4.393 lâmpadas a vapor por LED em diferentes regiões da cidade. Os bairros Vila Ana e Vila Lacerda, por exemplo, já contam com 100% da nova iluminação.