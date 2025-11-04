Com coreografia e concepção de Andressa Rondon, o espetáculo combina a magia da obra “Carnaval dos Animais”, de Camille Saint-Saëns, com a vivacidade e a tradição do Carnaval brasileiro. A mistura rende uma celebração vibrante da diversidade, da descoberta e do crescimento, apresentada de uma forma lúdica e envolvente.

A Fábrica das Infâncias Japy recebe neste domingo (9), às 10h30, mais uma apresentação especial com a Cia. Jovem de Dança. Desta vez, o corpo artístico da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) irá apresentar seu espetáculo “Folia dos Bichos”.

A obra de Saint-Saëns, representa animais diversos, como as galinhas, elefante, tartaruga, canguru e o leão, e oferece uma excelente oportunidade para transmitir mensagens sobre o crescimento, aprendizagem e a importância de valores como amizade e aceitação. Neste espetáculo dividido em atos, será explorada a diversidade animal de forma colorida e divertida, refletindo sobre como os diferentes corpos, características e personalidades dos animais se conectam com as crianças e suas próprias descobertas sobre identidade e o mundo, numa grande celebração.

A entrada é gratuita e por ordem de chegada. A classificação é livre, com indicação etária para crianças maiores de quatro anos.

A Fábrica das Infâncias Japy fica na rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens.