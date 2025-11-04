04 de novembro de 2025
CIA. JOVEM DE DANÇA

‘Folia dos Bichos’ irá para a Fábrica das Infâncias no domingo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Apresentação gratuita do espetáculo será neste domingo (09), às 10h30, na Fábrica das Infâncias Japy
Apresentação gratuita do espetáculo será neste domingo (09), às 10h30, na Fábrica das Infâncias Japy

A Fábrica das Infâncias Japy recebe neste domingo (9), às 10h30, mais uma apresentação especial com a Cia. Jovem de Dança. Desta vez, o corpo artístico da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) irá apresentar seu espetáculo “Folia dos Bichos”.

Com coreografia e concepção de Andressa Rondon, o espetáculo combina a magia da obra “Carnaval dos Animais”, de Camille Saint-Saëns, com a vivacidade e a tradição do Carnaval brasileiro. A mistura rende uma celebração vibrante da diversidade, da descoberta e do crescimento, apresentada de uma forma lúdica e envolvente.

A obra de Saint-Saëns, representa animais diversos, como as galinhas, elefante, tartaruga, canguru e o leão, e oferece uma excelente oportunidade para transmitir mensagens sobre o crescimento, aprendizagem e a importância de valores como amizade e aceitação. Neste espetáculo dividido em atos, será explorada a diversidade animal de forma colorida e divertida, refletindo sobre como os diferentes corpos, características e personalidades dos animais se conectam com as crianças e suas próprias descobertas sobre identidade e o mundo, numa grande celebração.

A entrada é gratuita e por ordem de chegada. A classificação é livre, com indicação etária para crianças maiores de quatro anos.

A Fábrica das Infâncias Japy fica na rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens.

