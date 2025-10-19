‘Folia dos Bichos’ toma conta do Polytheama

O Teatro Polytheama recebe, neste domingo (19), às 15h, o espetáculo “Folia dos Bichos”, que trará a coreografia da Cia. Jovem de Dança com as apresentações ao vivo da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), da bateria da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes) e das pianistas Lucia Cervini e Miriam Braga.

Inspirada na obra “Carnaval dos Animais”, do compositor francês Camille Saint-Saëns, “Folia dos Bichos” mistura o clássico com a magia e alegria do Carnaval brasileiro, numa celebração lúdica e envolvente sobre respeito às diferenças, convivência, descoberta e crescimento. Dividido em atos, o espetáculo explora de forma vibrante e colorida valores como a amizade, conexões e descobertas sobre si mesmo e sem o mundo, numa grande celebração que envolve personagens como o leão, canguru, galinhas, cisne, tartaruga, elefante e muitos outros animais.

O espetáculo tem direção de Alex Soares e Claudia Feres, respectivamente, diretores artísticos da Cia. Jovem e da OMJ, corpos artísticos municipais da SMCULT. Já a coreografia é de Andressa Rondon, que fala o que o público pode esperar das novidades da nova montagem.