O curta-metragem “O Motorista”, escrito e dirigido pelo cineasta jundiaiense André Leão, será exibido em São Paulo nesta terça (4), às 21h, no tradicional Reserva Cultural, na avenida Paulista. Os ingressos estão disponíveis pelo Ingresso.com.

A produção foi realizada pela Vienna Filmes, fundada por André Leão e Sofia Savietto, e foi filmada integralmente em Jundiaí, onde também se passa a história. Locais emblemáticos como a avenida Jundiaí e a avenida 9 de Julho servem de cenário para o suspense, valorizando a paisagem urbana da cidade.