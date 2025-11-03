O curta-metragem “O Motorista”, escrito e dirigido pelo cineasta jundiaiense André Leão, será exibido em São Paulo nesta terça (4), às 21h, no tradicional Reserva Cultural, na avenida Paulista. Os ingressos estão disponíveis pelo Ingresso.com.
A produção foi realizada pela Vienna Filmes, fundada por André Leão e Sofia Savietto, e foi filmada integralmente em Jundiaí, onde também se passa a história. Locais emblemáticos como a avenida Jundiaí e a avenida 9 de Julho servem de cenário para o suspense, valorizando a paisagem urbana da cidade.
Viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, o filme contou majoritariamente com profissionais da cidade, fortalecendo a produção audiovisual local.
“O Motorista” já acumula oito seleções em festivais e cinco prêmios, com participações em cinco estados brasileiros e dois festivais na Inglaterra, consolidando-se como um dos curtas independentes mais premiados recentemente com origem em Jundiaí.
O filme é protagonizado pelo ator Erom Cordeiro, conhecido por diversos trabalhos no cinema e na televisão. O elenco também traz Sofia Savietto e Lucas Drummond, nome presente em produções premiadas no circuito de festivais.
Sinopse: À deriva entre a solidão e a violência da cidade, Antônio busca sentido em suas corridas noturnas como motorista de aplicativo. Quando um passageiro enigmático cruza seu caminho, a rotina silenciosa se rompe e ele é lançado a um destino inesperado. Gênero: Suspense.
Além da narrativa envolvente, “O Motorista” utiliza o suspense como porta de entrada para debates sociais atuais, explorando questões como saúde mental, machismo estrutural e sexualidade reprimida. A obra combina entretenimento com reflexão, apresentando temas sensíveis sob uma perspectiva acessível ao público.
A sessão em São Paulo marca mais um passo da trajetória do filme, que segue em circulação no Brasil e no exterior. Acesse o ingresso neste link.