O Sesc Jundiaí recebe nos dias 7 e 8 de novembro o espetáculo "A Peste". A montagem, baseada na célebre obra do escritor franco-argelino Albert Camus publicada em 1947, é um monólogo interpretado por Thiago Lacerda e dirigido por Ron Daniels.

Ambientada na cidade de Orã, então colônia francesa na Argélia, a trama acompanha o relato do doutor Bernard Rieux. Interpretado por Lacerda, o médico narra a evolução de uma epidemia, desde os primeiros sinais, como o súbito aparecimento de ratos mortos, até a instauração do caos, explorando os impactos individuais e coletivos na sociedade.

A encenação convida o público a refletir sobre a condição humana, a resiliência e a perspectiva coletiva. A peça mergulha o espectador em um universo de incertezas, revelando como o medo e a negação podem se espalhar tão rapidamente quanto uma epidemia.