01 de novembro de 2025
SALA GLÓRIA ROCHA

Coral apresenta sábado ‘Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil’

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Estreia do novo espetáculo será no sábado (8), na Sala Glória Rocha do Centro das Artes
Estreia do novo espetáculo será no sábado (8), na Sala Glória Rocha do Centro das Artes

O Coral Municipal de Jundiaí apresenta no sábado (8) seu novo espetáculo “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”. A estreia, marcada para as 20h, terá como palco a Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro e terá entrada gratuita.

Com direção artística de Vasti Atique, o Coral Municipal (adulto) é um dos corpos artísticos ligados à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) da Prefeitura. O espetáculo tem classificação livre, duração de 60 minutos, e traz em seu repertório clássicos como “Anunciação” e “Ai que saudade d’ocê”, imortalizadas nas vozes de Alceu Valença e Zeca Baleiro.

VEJA MAIS:

Em “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”, o Coral Municipal de Jundiaí leva o público pela jornada de uma viajante curiosa e encantada pela diversidade do nosso país. De Norte a Sul, ela percorre caminhos, encontra pessoas, descobre histórias e se deixa envolver pelos sons que formam a alma do Brasil. Cada parada revela um novo ritmo, uma nova lembrança e uma nova maneira de celebrar a vida através da música. Com arranjos e interpretações cheias de emoção, o espetáculo é uma travessia musical que mistura tradição e contemporaneidade. É um convite para cantar, se reconhecer e se orgulhar da arte e da cultura brasileira.

Cada interessado poderá retirar gratuitamente até dois ingressos, disponíveis a partir da sexta-feira (7). Às 10h30, eles ficarão disponíveis na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro) e pela internet, por meio da plataforma Sympla. Já a partir das 14h, os ingressos também ficarão disponíveis na bilheteria e totens eletrônicos do Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro).

Mais Coral

Como parte da programação da Semana do Servidor 2025, promovida pela Prefeitura, o Coral deu uma palinha, na última quarta-feira (29), no Paço Municipal.

