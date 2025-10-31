O Coral Municipal de Jundiaí apresenta no sábado (8) seu novo espetáculo “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”. A estreia, marcada para as 20h, terá como palco a Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro e terá entrada gratuita.
Com direção artística de Vasti Atique, o Coral Municipal (adulto) é um dos corpos artísticos ligados à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) da Prefeitura. O espetáculo tem classificação livre, duração de 60 minutos, e traz em seu repertório clássicos como “Anunciação” e “Ai que saudade d’ocê”, imortalizadas nas vozes de Alceu Valença e Zeca Baleiro.
Em “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”, o Coral Municipal de Jundiaí leva o público pela jornada de uma viajante curiosa e encantada pela diversidade do nosso país. De Norte a Sul, ela percorre caminhos, encontra pessoas, descobre histórias e se deixa envolver pelos sons que formam a alma do Brasil. Cada parada revela um novo ritmo, uma nova lembrança e uma nova maneira de celebrar a vida através da música. Com arranjos e interpretações cheias de emoção, o espetáculo é uma travessia musical que mistura tradição e contemporaneidade. É um convite para cantar, se reconhecer e se orgulhar da arte e da cultura brasileira.
Cada interessado poderá retirar gratuitamente até dois ingressos, disponíveis a partir da sexta-feira (7). Às 10h30, eles ficarão disponíveis na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro) e pela internet, por meio da plataforma Sympla. Já a partir das 14h, os ingressos também ficarão disponíveis na bilheteria e totens eletrônicos do Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro).
Mais Coral
Como parte da programação da Semana do Servidor 2025, promovida pela Prefeitura, o Coral deu uma palinha, na última quarta-feira (29), no Paço Municipal.