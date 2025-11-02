A campanha de vacinação casa a casa contra a febre amarela, em bairros rurais do município, já garantiu a imunização a 903 moradores desde o início da iniciativa, em fevereiro deste ano.

Para a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo, o avanço da imunização por essas regiões integra uma estratégia bem-sucedida para garantir que toda a população tenha acesso à cobertura vacinal. “A febre amarela é uma doença que pode ser prevenida e, mesmo que a vacina esteja disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do município durante a semana, sabemos que há muitas pessoas que não têm condições de se deslocar até esses equipamentos. O objetivo é levar proteção para todos, garantindo a vacinação aos moradores que residem em áreas de difícil acesso”, ressalta.

VEJA MAIS: