A campanha de vacinação casa a casa contra a febre amarela, em bairros rurais do município, já garantiu a imunização a 903 moradores desde o início da iniciativa, em fevereiro deste ano.
Para a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo, o avanço da imunização por essas regiões integra uma estratégia bem-sucedida para garantir que toda a população tenha acesso à cobertura vacinal. “A febre amarela é uma doença que pode ser prevenida e, mesmo que a vacina esteja disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do município durante a semana, sabemos que há muitas pessoas que não têm condições de se deslocar até esses equipamentos. O objetivo é levar proteção para todos, garantindo a vacinação aos moradores que residem em áreas de difícil acesso”, ressalta.
Até o último balanço da Secretaria de Promoção da Saúde, as ações casa a casa também registraram 3.264 pessoas que comprovaram imunização anteriormente. “Isso é muito importante, porque demonstra que temos tido êxito nas campanhas extramuros, o que contém a circulação do vírus da febre amarela no município”, completa a coordenadora.
A busca ativa foi e está sendo realizada nos bairros das áreas de abrangência das unidades de saúde Eloy Chaves, Maringá, Corrupira, Rio Acima, Caxambu e Ivoturucaia. Em cada ação da Promoção da Saúde, equipes percorrem as ruas do bairro devidamente identificadas e acompanhadas por veículos oficiais.
O esquema vacinal é dose única para a população a partir de 5 anos. Já crianças de 9 meses a 4 anos devem receber duas doses, sendo a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos (conforme recomendação do Ministério da Saúde, desde 2020). Em Jundiaí, devido ao cenário epidemiológico atual, todas as pessoas que residam no município estão sendo vacinadas a partir de 6 meses de idade.