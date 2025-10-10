10 de outubro de 2025
CONTRA FEBRE AMARELA

Vacinação casa a casa continua neste sábado, no Caxambu

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Vacina é principal forma de prevenção contra a febre amarela, transmitida por mosquitos
Vacina é principal forma de prevenção contra a febre amarela, transmitida por mosquitos

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde prossegue, neste sábado (11), com a estratégia de vacinação casa a casa em áreas rurais contra a febre amarela. Dessa vez, as equipes percorrerão as ruas do Caxambu, das 8h às 16h. Os agentes estarão identificados e acompanhados por veículos oficiais da Prefeitura de Jundiaí.

Além de orientar os moradores sobre a doença, serão realizadas a avaliação das carteirinhas e a aplicação da dose. Essa ação descentrlizada, em regiões com maior risco de transmissão, integra as medidas de prevenção contra a doença no município, que neste ano, até o momento, registra dois casos, com um óbito. A febre amarela é uma doença viral aguda transmitida por mosquitos infectados, e causa sintomas como febre, dor de cabeça e icterícia (pele e olhos amarelados), podendo ser fatal. A vacinação é a principal forma de se proteger.

“A busca ativa de não vacinados contra a febre amarela em áreas rurais é importante para proteger essa população que está em área de risco e garantir que pessoas que, por algum motivo, não têm acesso a Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou à vacinação, tenham a oportunidade de tomar a vacina. Essa ação é importante para ampliar e garantir a cobertura vacinal e, assim, conter a propagação do vírus, especialmente para a área urbana”, salienta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.

Quem pode tomar

O esquema vacinal da febre amarela é dose única para a população a partir de 5 anos. Já crianças de 9 meses a 4 anos devem receber duas doses, sendo a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde desde 2020.

Durante a semana, o imunizante também é disponibilizado gratuitamente nas UBSs e Clínicas da Família, no horário de atendimento das salas de vacinação de cada serviço.

