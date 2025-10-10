Vacinação casa a casa continua neste sábado, no Caxambu

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde prossegue, neste sábado (11), com a estratégia de vacinação casa a casa em áreas rurais contra a febre amarela. Dessa vez, as equipes percorrerão as ruas do Caxambu, das 8h às 16h. Os agentes estarão identificados e acompanhados por veículos oficiais da Prefeitura de Jundiaí.

Além de orientar os moradores sobre a doença, serão realizadas a avaliação das carteirinhas e a aplicação da dose. Essa ação descentrlizada, em regiões com maior risco de transmissão, integra as medidas de prevenção contra a doença no município, que neste ano, até o momento, registra dois casos, com um óbito. A febre amarela é uma doença viral aguda transmitida por mosquitos infectados, e causa sintomas como febre, dor de cabeça e icterícia (pele e olhos amarelados), podendo ser fatal. A vacinação é a principal forma de se proteger.

“A busca ativa de não vacinados contra a febre amarela em áreas rurais é importante para proteger essa população que está em área de risco e garantir que pessoas que, por algum motivo, não têm acesso a Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou à vacinação, tenham a oportunidade de tomar a vacina. Essa ação é importante para ampliar e garantir a cobertura vacinal e, assim, conter a propagação do vírus, especialmente para a área urbana”, salienta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.