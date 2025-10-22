Vacinação casa a casa imuniza 700 pessoas contra a febre amarela

As ações de vacinação casa a casa em áreas rurais contra a febre amarela em Jundiaí já imunizaram quase 700 pessoas desde fevereiro. A busca ativa foi e está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde nos bairros de abrangência das unidades de saúde Eloy Chaves, Maringá, Corrupira, Rio Acima, Caxambu e Ivoturucaia. No próximo sábado (25), as equipes seguirão percorrendo as ruas do Caxambu e do Ivoturucaia, das 8h30 às 16h, para verificação da carteirinha, vacinação e orientação aos moradores.

Um indicador positivo surpreende nessa campanha: durante as visitas das equipes de saúde a esses locais, 2.965 moradores comprovaram que haviam tomado a vacina contra a febre amarela. Para a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo, essa cobertura é essencial, uma vez que a doença tem um alto índice de letalidade em não vacinados. “Essa é uma doença imunoprevenível, e a intensificação da busca por não vacinados nas áreas rurais faz parte da estratégia do município para garantir o acesso à vacinação a toda a população, principalmente às pessoas que residem em áreas de risco para a febre amarela”, salienta.

