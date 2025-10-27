Jundiaí recebe o espetáculo 'De Novo, Alice' na quinta-feira

O CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, realiza em Jundiaí, no dia 30 de outubro, o espetáculo "De Novo, Alice" em parceria com o Grupo Cia. Fênix de Teatro. A apresentação acontece às 20 horas, na Sede da Cia Fênix, localizada na rua São Pedro, 134, na Vila Joana. A classificação indicativa é livre e os ingressos serão disponibilizados pelo Sympla.
O espetáculo é uma experiência teatral em construção, que convida o público a colaborar com a criação de uma nova montagem. Em cena, a personagem Alice revisita memórias, fragmenta sua própria história e reconstrói identidades em um ambiente de descoberta coletiva. De Novo, Alice é um convite ao processo criativo em evolução. A protagonista retorna a momentos fundamentais de sua trajetória, costurando lembranças e perguntas nunca respondidas. Cada cena nasce diante do público, que se torna parte ativa desse laboratório de sensações e emoções. Entre fragmentos de realidade e fantasia, a peça revela a força do reencontro consigo mesmo.
A ficha técnica reúne direção de Bianca Mellace, trilha sonora de Vinicius Hess, cenografia assinada por Will Jesus, Samuel Leone, Bianca Mellace, Lua Lima, Ju Munhoz, Grazy Colasanto, Mari Madureira e Tom Hernandes, figurinos da Cia Fênix, iluminação de Will Jesus e Charlie e orientação de Paulo Marcos Brito no âmbito do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (PQT).
O elenco conta com Bianca Mellace, Édipo Queiroz, Grazy Colasanto, Ju Munhoz, Leandro Augusto, Leonardo Piva, Lua Lima, Fê Raimundini, Mari Madureira, Ricko Castelo, Samuel Leone, Tom Hernandes e Will Jesus.
O CultSP PRO é um programa da da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pelo IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.
Mostra PQT Edição 2025 – Municípios
A montagem integra a Mostra PQT Edição 2025 – Municípios, programação que percorre cidades paulistas em parceria com os grupos de dança atendidos no PQT do CultSP PRO, sob coordenação de Sergio Ferrara e supervisão artística de Josuel Tavares de Luna. O Programa de Qualificação em Artes tem como objetivo a orientação artística de grupos, companhias e núcleos de dança e teatro. A Mostra PQT se configura como um espaço de difusão formativa, apresentando os resultados dos processos de criação e orientação.
A etapa final do programa, que encerra as atividades artísticas e pedagógicas, será realizada em novembro no município de Tupã. Antes disso, nos meses de setembro e outubro, diferentes coletivos ocupam palcos de variados territórios, com aberturas de processos, cenas e espetáculos completos que fortalecem a articulação regional. As apresentações acontecem tanto em sedes dos grupos quanto em teatros das cidades e mostras locais. No total, serão vinte apresentações distribuídas em mais de vinte municípios, todas gratuitas.
Serviço
Espetáculo: De Novo, Alice
Data: 30 de outubro de 2025
Horário: 20h
Local: Sede da Cia Fênix – rua São Pedro, 134, Vila Joana, Jundiaí
Classificação: livre
Ingressos: gratuitos, disponíveis pelo Sympla