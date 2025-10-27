Jundiaí recebe o espetáculo 'De Novo, Alice' na quinta-feira

O CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, realiza em Jundiaí, no dia 30 de outubro, o espetáculo "De Novo, Alice" em parceria com o Grupo Cia. Fênix de Teatro. A apresentação acontece às 20 horas, na Sede da Cia Fênix, localizada na rua São Pedro, 134, na Vila Joana. A classificação indicativa é livre e os ingressos serão disponibilizados pelo Sympla.

O espetáculo é uma experiência teatral em construção, que convida o público a colaborar com a criação de uma nova montagem. Em cena, a personagem Alice revisita memórias, fragmenta sua própria história e reconstrói identidades em um ambiente de descoberta coletiva. De Novo, Alice é um convite ao processo criativo em evolução. A protagonista retorna a momentos fundamentais de sua trajetória, costurando lembranças e perguntas nunca respondidas. Cada cena nasce diante do público, que se torna parte ativa desse laboratório de sensações e emoções. Entre fragmentos de realidade e fantasia, a peça revela a força do reencontro consigo mesmo.

