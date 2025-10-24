“Dentro da História” leva literatura e inclusão ao Polytheama

O palco do Teatro Polytheama será novamente tomado pela emoção, talento e inclusão com o espetáculo “Dentro da História”, que vai reunir 50 bailarinos da APAE de Jundiaí em uma apresentação de tirar o fôlego, unindo dança, literatura e sensibilidade. A apresentação, com entrada gratuita, será realizada no dia 12 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, com ingressos disponíveis pelo Sympla ou na própria entidade.

Idealizado pela professora de dança da entidade, Raquel Tumolo Leopoldino, o espetáculo deste ano tem como propósito incentivar e promover a arte como ferramenta de inclusão, envolvendo usuários, famílias e a sociedade em uma experiência artística e de transformação. “O tema foi pensado para que os integrantes e o público pudessem conhecer personagens eternos e suas histórias marcantes. A literatura nos permite explorar sentimentos e diferentes perspectivas, e isso é exatamente o que queremos traduzir em cena”, explica Raquel.

A preparação do elenco é cuidadosa e envolve muito mais do que passos de dança; os bailarinos vão trazer para o palco a magia dos livros, a força da poesia e o encanto das grandes narrativas. “Nos primeiros encontros com os bailarinos, apresento o enredo e conversamos sobre os personagens e os significados de cada cena. Incentivo o uso da criatividade e da improvisação, para que cada estudante possa dar seu toque pessoal. Depois vem a repetição, essencial para que se sintam seguros e confiantes na estreia”, destaca a professora.