“Dentro da História” leva literatura e inclusão ao Polytheama

O palco do Teatro Polytheama será novamente tomado pela emoção, talento e inclusão com o espetáculo “Dentro da História”, que vai reunir 50 bailarinos da APAE de Jundiaí em uma apresentação de tirar o fôlego, unindo dança, literatura e sensibilidade. A apresentação, com entrada gratuita, será realizada no dia 12 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, com ingressos disponíveis pelo Sympla ou na própria entidade.
Idealizado pela professora de dança da entidade, Raquel Tumolo Leopoldino, o espetáculo deste ano tem como propósito incentivar e promover a arte como ferramenta de inclusão, envolvendo usuários, famílias e a sociedade em uma experiência artística e de transformação. “O tema foi pensado para que os integrantes e o público pudessem conhecer personagens eternos e suas histórias marcantes. A literatura nos permite explorar sentimentos e diferentes perspectivas, e isso é exatamente o que queremos traduzir em cena”, explica Raquel.
A preparação do elenco é cuidadosa e envolve muito mais do que passos de dança; os bailarinos vão trazer para o palco a magia dos livros, a força da poesia e o encanto das grandes narrativas. “Nos primeiros encontros com os bailarinos, apresento o enredo e conversamos sobre os personagens e os significados de cada cena. Incentivo o uso da criatividade e da improvisação, para que cada estudante possa dar seu toque pessoal. Depois vem a repetição, essencial para que se sintam seguros e confiantes na estreia”, destaca a professora.
O espetáculo também contará com participações especiais. Um grupo de pais, em parceria com a Família Flashback, subirá ao palco em um momento emocionante, reforçando o espírito de união e conexão dos familiares dos usuários da APAE de Jundiaí. Outro destaque da noite será a participação do bailarino Marcel Barros, que fará um duo especial com a professora. “Marcel é um artista plural e parceiro de longa data. Sua presença inspira nosso grupo e reforça a ideia de que a dança é para todos”, completa Raquel.
Serviço:
Espetáculo “Dentro da História” - APAE de Jundiaí
Data: 12 de novembro de 2025, às 20h
Local: Teatro Polytheama, Jundiaí
Entrada gratuita
Convites disponíveis pelo WhatsApp: (11) 98420-5551 ou pela plataforma Sympla: https://site.bileto.sympla.com.br/teatropolytheama/