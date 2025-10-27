Jundiaí recebe o espetáculo gratuito Maré, do Grupo Dançaberta

Um dia antes, no dia 29 de outubro (quarta-feira), das 19h às 21h, o grupo ministra uma oficina para 20 pessoas, que tenham experiência em práticas corporais e mais de 16 anos. A atividade tem como propósito ampliar a consciência e o conhecimento do próprio corpo por meio de gestos, movimentos e imagens, capazes de instigar a imaginação individual e favorecer a descoberta de novas ações. O formulário para as inscrições está disponível neste link .

O grupo Dançaberta, que há 25 anos atua na pesquisa e criação em dança, entra em cena com o espetáculo Maré, com direção geral de Julia Ziviani e direção artística de Verônica Fabrini. O espetáculo será apresentado em Jundiaí, no Sesc, no dia 30 de outubro, às 20h, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do horário do espetáculo e haverá mediação com reconhecimento tátil para pessoas com deficiência.

A montagem, no formato de suíte e temperamento simbolista, traz a força dos ciclos e das marés no gestual de três mulheres. "Entre estados e segredos, jogam com o tempo, com os elementos, e refletem o feminino, explorando o entorno com delicadeza, sempre prontas a desvelar o desconhecido", destaca a diretora Julia Ziviani.

Inspirado no livro Presente do Mar (Lindbergh, A.M., 1991), o espetáculo nasce de pequenos flashes poéticos, entrelaçados à imagem de uma mulher em recolhimento. Na obra, Anne Morrow Lindbergh encontra-se sozinha numa ilha, num espaço aberto e atemporal, onde passa a refletir sobre as fases e vivências da vida feminina, guiada pela observação sensível de diferentes conchas recolhidas durante os seus passeios solitários à beira-mar. A cada concha, a autora atribui um nome simbólico, que corresponde a um momento ou sentimento específico, revelando uma teia de comparações sutis e delicadas. É por meio dessa contemplação que o espetáculo convida o público a mergulhar numa jornada íntima de autoconhecimento e escuta do essencial.

Maré segue a linha de pesquisa do grupo, que coloca os artistas em contato com maneiras inesperadas de movimento, ao mesmo tempo que se dispõe à criação em dança, arriscando, nessa nova criação, uma dramaturgia de movimento narrativa em contraponto à exploração gestual dos estados interiores, das sensações e atmosferas.