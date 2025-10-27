Jundiaí recebe o espetáculo gratuito Maré, do Grupo Dançaberta

O grupo Dançaberta, que há 25 anos atua na pesquisa e criação em dança, entra em cena com o espetáculo Maré, com direção geral de Julia Ziviani e direção artística de Verônica Fabrini. O espetáculo será apresentado em Jundiaí, no Sesc, no dia 30 de outubro, às 20h, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do horário do espetáculo e haverá mediação com reconhecimento tátil para pessoas com deficiência.
Um dia antes, no dia 29 de outubro (quarta-feira), das 19h às 21h, o grupo ministra uma oficina para 20 pessoas, que tenham experiência em práticas corporais e mais de 16 anos. A atividade tem como propósito ampliar a consciência e o conhecimento do próprio corpo por meio de gestos, movimentos e imagens, capazes de instigar a imaginação individual e favorecer a descoberta de novas ações. O formulário para as inscrições está disponível neste link.
Montagem
A montagem, no formato de suíte e temperamento simbolista, traz a força dos ciclos e das marés no gestual de três mulheres. "Entre estados e segredos, jogam com o tempo, com os elementos, e refletem o feminino, explorando o entorno com delicadeza, sempre prontas a desvelar o desconhecido", destaca a diretora Julia Ziviani.
Inspirado no livro Presente do Mar (Lindbergh, A.M., 1991), o espetáculo nasce de pequenos flashes poéticos, entrelaçados à imagem de uma mulher em recolhimento. Na obra, Anne Morrow Lindbergh encontra-se sozinha numa ilha, num espaço aberto e atemporal, onde passa a refletir sobre as fases e vivências da vida feminina, guiada pela observação sensível de diferentes conchas recolhidas durante os seus passeios solitários à beira-mar. A cada concha, a autora atribui um nome simbólico, que corresponde a um momento ou sentimento específico, revelando uma teia de comparações sutis e delicadas. É por meio dessa contemplação que o espetáculo convida o público a mergulhar numa jornada íntima de autoconhecimento e escuta do essencial.
Maré segue a linha de pesquisa do grupo, que coloca os artistas em contato com maneiras inesperadas de movimento, ao mesmo tempo que se dispõe à criação em dança, arriscando, nessa nova criação, uma dramaturgia de movimento narrativa em contraponto à exploração gestual dos estados interiores, das sensações e atmosferas.
"A concepção passa pela discussão e relação entre técnica e habilidades corporais. A individualidade técnica e expressiva de cada intérprete enriquece e influencia a dinâmica do grupo e o resultado cênico", pontua Ziviani, que está à frente do Dançaberta desde sua criação.
O projeto, contemplado pelo ProAC 23/2024, é realizado pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
As diretoras
Julia Ziviani é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da Unicamp. Como diretora do grupo de pesquisa em dança e educação somática Dançaberta, concebe, dirige e realiza criações a partir do trabalho compartilhado com o grupo. Iniciou seus estudos em artes e dança em Belo Horizonte (MG), com Ana Lúcia de Carvalho. Em São Paulo, dançou com o Ballet Stagium, apresentando-se no Brasil, Estados Unidos, América Latina e Europa.
Atuou como bailarina, assistente de coreografia e diretora artística do Balé da Cidade de São Paulo. Residiu em Milão e Trieste, na Itália, onde realizou trabalhos como bailarina e coreógrafa. É bacharel e mestre pela New York University (EUA), doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp (2004), com pós-doutorado na University of Colorado at Boulder (EUA). Sua pesquisa artística e acadêmica explora a interface entre abordagens somáticas, interpretação e criação nas artes da cena.
A diretora artística do espetáculo, Verônica Fabrini, é atriz e encenadora. Com especialização em Dança, mestrado em Encenação (Unicamp), doutorado em Encenação/Dramaturgia (USP) e pós-doutorado em Teatro e Filosofia (Universidade de Lisboa), tem como campo de investigação o fenômeno cênico e as ciências do imaginário, numa perspectiva transdisciplinar. Diretora artística por 25 anos da Boa Companhia, excursionou por todo país e exterior e foi Ponto de Cultura em Campinas por dez anos. Com ênfase em processos criativos, atua principalmente nos seguintes temas: atuação, performance, dança, teatro gestual e dramaturgia de imagem e estudos do imaginário.
Serviço
Espetáculo Maré – Grupo Dançaberta
Quando: 30 de outubro de 2025, quinta, às 20h
Onde: Sesc Jundiaí (avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, Jardim Botânico)
Duração: 60 minutos
Classificação: Livre (melhor aproveitado por pessoas acima de 12 anos)
Ingressos: gratuitos e disponibilizados na bilheteria do Sesc uma hora antes da apresentação
Oficina
Quando: 29 de outubro de 2025, quarta-feira, das 19h às 21h
Onde: Sesc Jundiaí (avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, Jardim Botânico)
Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUJ7wng4D-xE8ZNZ3gGHyarlMPQAX50-H806A7bF176RofuA/viewform?usp=header
Ficha técnica
Direção Geral: Julia Ziviani
Direção Artística: Verônica Fabrini
Intérpretes-Criadoras: Júlia Ferreira, Julia Ziviani, Raquel Pereira e Verônica Fabrini
Música Original: Marcelo Onofri
Operação de Som: Beatriz Amorim
Concepção de Figurino e Cenografia: Helô Cardoso
Identidade Visual: Bárbara Nudelman
Concepção de iluminação: Eduardo Brasil
Operação de iluminação: Denis Kageyama
Intérprete de libras: Flávia Batista
Assistente de montagem: Débora Piccin
Coordenadora de Produção: Isadora Palhardi
Assistência de Produção: Amanda Trindade, Beatriz Amorim, Júlia Ferreira, Maya Zolli, Raquel Pereira, Sarah Lorenzoni
Produtora de Acessibilidade e Audiodescrição: Isadora Ifanger
Contrarregragem: Helena Battistella e Lívia Porto
Ficha técnica vídeo-projeção
Intérpretes-criadoras: Júlia Ferreira, Raquel Pereira e Maíra Alves
Direção: Verônica Fabrini
Concepção de cenografia e figurino: Helô Cardoso
Captação de imagem: Juliano Januário
Edição de vídeo: Jessyca Ferrari
Produção: Isadora Palhardi e Amanda Trindade
Apoio: Mariana Diana Savioli