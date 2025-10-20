20º Festival de Cinema Italiano chega a Jundiaí em 29 de outubro

A cidade de Jundiaí se prepara para um evento cultural de grande impacto: o 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil. Pela primeira vez, o mais importante evento do gênero na América Latina desembarca no município, prometendo transformar as salas de cinema em uma verdadeira janela para a Itália contemporânea. Com entrada gratuita e uma programação que se estende de 29 de outubro a 29 de novembro, o festival é uma celebração da sétima arte e um reforço dos laços culturais ítalo-brasileiros.

O festival, apresentado pelo Ministério da Cultura, Embaixada da Itália no Brasil e pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, trará 20 filmes inéditos e premiados. A curadoria, assinada por Fátima Augusto, da Produtora Temperos de Cinema, e a coordenação de Leandro Nalini, garantem uma seleção de obras que representam a diversidade e a força da produção cinematográfica italiana atual. “Trazer o Festival de Cinema Italiano para Jundiaí é um presente à cidade e à sua comunidade italiana, que sempre demonstrou grande afinidade com o cinema e a cultura da Itália”, destaca Fátima.

As exibições acontecerão na rede Moviecom Cinemas, no Maxi Shopping Jundiaí, e na Sala de Cinema do Espaço Expressa, equipamento público da Secretaria Municipal de Cultura, democratizando o acesso à arte e ao cinema para todos os amantes da cultura italiana e cinéfilos da região.