20º Festival de Cinema Italiano chega a Jundiaí em 29 de outubro

A cidade de Jundiaí se prepara para um evento cultural de grande impacto: o 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil. Pela primeira vez, o mais importante evento do gênero na América Latina desembarca no município, prometendo transformar as salas de cinema em uma verdadeira janela para a Itália contemporânea. Com entrada gratuita e uma programação que se estende de 29 de outubro a 29 de novembro, o festival é uma celebração da sétima arte e um reforço dos laços culturais ítalo-brasileiros.
O festival, apresentado pelo Ministério da Cultura, Embaixada da Itália no Brasil e pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, trará 20 filmes inéditos e premiados. A curadoria, assinada por Fátima Augusto, da Produtora Temperos de Cinema, e a coordenação de Leandro Nalini, garantem uma seleção de obras que representam a diversidade e a força da produção cinematográfica italiana atual. “Trazer o Festival de Cinema Italiano para Jundiaí é um presente à cidade e à sua comunidade italiana, que sempre demonstrou grande afinidade com o cinema e a cultura da Itália”, destaca Fátima.
As exibições acontecerão na rede Moviecom Cinemas, no Maxi Shopping Jundiaí, e na Sala de Cinema do Espaço Expressa, equipamento público da Secretaria Municipal de Cultura, democratizando o acesso à arte e ao cinema para todos os amantes da cultura italiana e cinéfilos da região.
Entre as primeiras obras selecionadas, o festival promete uma experiência cinematográfica rica e diversificada. Na Sessão Inéditos, destacam-se "Le Assaggiatrici" (As Provadoras de Hitler), de Silvio Soldini (2025), um drama histórico inspirado no romance de Rosella Postorino que revisita um capítulo pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial, e "L’Abbaglio" (A Ilusão), de Roberto Andò (2025), um épico de 1860 sobre a expedição dos mil de Giuseppe Garibaldi. Ambos os filmes oferecem perspectivas únicas sobre momentos cruciais da história e da cultura italiana.
A Sessão Retrospectiva trará clássicos que moldaram o cinema italiano. "LadridiBiciclette" (Ladrões de Bicicletas), de Vittorio de Sica (1948), é um símbolo do neorrealismo italiano, retratando a pungente luta pela sobrevivência no pós-guerra. Este filme, que foi censurado na Itália na época do fascismo, não idealiza a nação, mas expõe a difícil realidade do desemprego e da pobreza, sendo um marco na crítica social e na autenticidade da vida comum. Outro destaque é "Paisà", de Roberto Rossellini (1946), que em seis episódios aborda a libertação da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, explorando os encontros e desencontros entre soldados aliados e civis italianos.
Desde sua criação em 2005, o evento evoluiu de uma 'Semana de Cinema Italiano Contemporâneo' para um festival de grande porte, hoje referência no calendário cultural brasileiro. A edição de 2025 oferecerá uma retrospectiva especial e exibirá produções inéditas que dialogam com temas universais sob o olhar de diretores consagrados e novos talentos do cinema italiano. "É uma alegria ter Jundiaí entre as cidades participantes da nossa 20ª edição. A presença do Festival em Jundiai reafirma nosso compromisso em levar o melhor do cinema italiano para além dos grandes centros, valorizando o público do interior paulista que sempre acolhe com entusiasmo a cultura e o cinema da Itália", desta Érica Bernardini diretora do Festival.
Este marco cultural para Jundiaí é possível graças ao apoio de diversas entidades e ao patrocínio local da Pizzaria Vesúvio. À frente dessa iniciativa, está Mateus Miranda de Souza, proprietário da tradicional pizzaria, um empresário com profunda conexão com a cultura italiana. Sua paixão pela Itália e seu legado familiar – sendo filho de um herói da Força Expedicionária Brasileira que lutou pela libertação da Itália na Segunda Guerra Mundial – o tornam uma figura central na promoção desse intercâmbio cultural.
A programação completa, com a lista detalhada de filmes e horários, será divulgada em breve nos canais oficiais do evento. A expectativa é que o festival movimente o cenário cultural regional e reforce os laços afetivos e culturais entre Brasil e Itália, celebrando um legado que atravessa gerações.
Serviço:
20ª Edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil
Período: 29 de outubro a 29 de novembro de 2025
Local: Moviecom Cinemas – Maxi Shopping Jundiaí
Entrada: gratuita
Público-alvo: amantes de cinema, cultura italiana, estudantes e público em geral
Realização: Moviecom Cinemas e Temperos de Cinema (Projeto Moviecomarte)