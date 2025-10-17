Defesa Civil alerta para queda de temperatura no fim de semana

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Defesa Civil, alerta para a chegada de uma massa de ar frio que deve atingir o Estado de São Paulo nos próximos dias, ocasionando queda nas temperaturas.

De acordo com o órgão, os termômetros devem começar a cair já no fim de semana. A condição deve permanecer por pelo menos uma semana, até sábado, 25 de outubro.

“A orientação é para que a população redobre os cuidados com a saúde, especialmente com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Também é importante estar atento às mudanças climáticas e buscar abrigo adequado em caso de frio intenso”, destacou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.