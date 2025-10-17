Defesa Civil alerta para queda de temperatura no fim de semana

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Defesa Civil, alerta para a chegada de uma massa de ar frio que deve atingir o Estado de São Paulo nos próximos dias, ocasionando queda nas temperaturas.
De acordo com o órgão, os termômetros devem começar a cair já no fim de semana. A condição deve permanecer por pelo menos uma semana, até sábado, 25 de outubro.
“A orientação é para que a população redobre os cuidados com a saúde, especialmente com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Também é importante estar atento às mudanças climáticas e buscar abrigo adequado em caso de frio intenso”, destacou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.
Além da queda nas temperaturas, entre sábado 18 e domingo 19, a aproximação e passagem de uma frente fria deve manter o tempo instável, com possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.
A Defesa Civil reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente o órgão pelos telefones 199 ou (11) 4589-0199, ou ainda o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.