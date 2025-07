Baixa umidade do ar exige atenção com a saúde respiratória

Com a chegada do período mais seco do ano, a população precisa redobrar os cuidados com a saúde. A baixa umidade relativa do ar, comum nos meses de inverno e estiagem, favorece o agravamento de doenças respiratórias e exige atenção especial, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com histórico de alergias ou doenças pulmonares.

De acordo com o Dr. Eduardo Leme, pneumologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), a baixa umidade resseca as vias aéreas, tornando o organismo mais vulnerável a infecções. “Com o ar seco, há uma redução da lubrificação natural do nariz e da garganta, o que pode provocar irritações, tosses e até crises de asma ou bronquite em pessoas suscetíveis”, explica.

Cuidados importantes

Para evitar complicações, o especialista recomenda medidas simples, mas eficazes:

Hidratação constante: beber bastante água ao longo do dia ajuda a manter as mucosas hidratadas e a reforçar a defesa natural do corpo.

beber bastante água ao longo do dia ajuda a manter as mucosas hidratadas e a reforçar a defesa natural do corpo. Uso de umidificadores ou bacias com água: esses recursos ajudam a melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados, especialmente durante a noite.

esses recursos ajudam a melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados, especialmente durante a noite. Evitar locais com ar-condicionado por tempo prolongado: o uso contínuo desses aparelhos pode acentuar o ressecamento do ar.

o uso contínuo desses aparelhos pode acentuar o ressecamento do ar. Higienizar regularmente os ambientes: manter a casa limpa e livre de poeira reduz o risco de crises alérgicas.

manter a casa limpa e livre de poeira reduz o risco de crises alérgicas. Inalações com soro fisiológico: podem ser recomendadas para aliviar sintomas e facilitar a respiração.

Atenção aos sinais