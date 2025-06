Frio intenso traz risco à saúde, segurança e produção rural

As temperaturas seguem baixas em Jundiaí neste fim de semana, com mínima de 14?°C e máxima de 22?°C no sábado, e mínima de 15?°C e máxima de 24?°C no domingo. Mas, segundo o Climatempo, uma mudança brusca está prevista para a próxima terça-feira (25), com mínima de apenas 7?°C e máxima de 15?°C. O frio deve se estender até o fim do mês, exigindo atenção da população e mobilização dos órgãos públicos.

Segundo a Defesa Civil, o inverno traz riscos adicionais com a possibilidade de geadas, ventos fortes e tempestades. Esses fenômenos podem causar inundações, deslizamentos de terra, queda de energia e danos à infraestrutura. “Essas condições aumentam o risco de inundações, deslizamentos de terra, interrupções no fornecimento de energia e danos à infraestrutura”, alerta o órgão. Para minimizar os impactos, a cidade conta com um plano de ação focado nas áreas mais vulneráveis, com mapeamento de risco, sistemas de alerta, evacuação e atuação da Força Tarefa do Município.

Na zona rural, o inverno também requer atenção, embora nem todos os efeitos sejam negativos. De acordo com a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), “cultivos como uva, caqui e tangerina ponkan se beneficiam das temperaturas mais baixas”, além de hortaliças como alface, couve e chicória, que até aumentam sua produtividade nesse período. A pasta também destaca que geadas leves ajudam no controle de pragas e doenças.