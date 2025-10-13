Jundiaí recebe o 20º Festival de Cinema Italiano

Jundiaí será, pela primeira vez, uma das sedes do Festival de Cinema Italiano, que chega à sua 20ª edição como o maior evento do gênero na América Latina. Entre os dias 29 de outubro e 29 de novembro, o público poderá conferir 20 filmes inéditos e premiados, com entrada gratuita, no Moviecom Cinemas do Maxi Shopping.

O festival é uma celebração da cultura e da sétima arte italiana, com curadoria voltada à diversidade e qualidade da produção contemporânea. A cidade foi escolhida por sua forte ligação com a cultura italiana, sendo lar de uma das maiores comunidades de descendentes do país no Brasil.

A iniciativa é uma realização do projeto Moviecom Arte, da produtora Temperos de Cinema, em parceria com a Moviecom Cinemas. Há 18 anos, o projeto se dedica à exibição de obras independentes e de relevância artística.