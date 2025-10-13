13 de outubro de 2025
MAXI SHOPPING

Jundiaí recebe o 20º Festival de Cinema Italiano

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A partir do dia 29, o festival apresenta clássicos do cinema italiano no Moviecom
Jundiaí será, pela primeira vez, uma das sedes do Festival de Cinema Italiano, que chega à sua 20ª edição como o maior evento do gênero na América Latina. Entre os dias 29 de outubro e 29 de novembro, o público poderá conferir 20 filmes inéditos e premiados, com entrada gratuita, no Moviecom Cinemas do Maxi Shopping.

O festival é uma celebração da cultura e da sétima arte italiana, com curadoria voltada à diversidade e qualidade da produção contemporânea. A cidade foi escolhida por sua forte ligação com a cultura italiana, sendo lar de uma das maiores comunidades de descendentes do país no Brasil.

A iniciativa é uma realização do projeto Moviecom Arte, da produtora Temperos de Cinema, em parceria com a Moviecom Cinemas. Há 18 anos, o projeto se dedica à exibição de obras independentes e de relevância artística.

Para Nico Rossini, um dos criadores do festival, trazer a mostra a Jundiaí é um marco. “É a realização de um sonho e um reconhecimento da conexão histórica da cidade com a Itália. Queremos proporcionar uma verdadeira jornada cinematográfica”, afirmou.

Criado em 2005, o festival começou como uma pequena mostra e hoje se firmou no calendário cultural nacional. A programação completa com filmes e horários será divulgada em breve.

Serviço:
Festival de Cinema Italiano
Moviecom Cinemas – Maxi Shopping Jundiaí
De 29/10 a 29/11
Entrada gratuita
Mais informações pelo site festivalcinemaitaliano.com

