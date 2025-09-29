Programação do Pontos MIS no Expressa terá clássicos do terror

No mês de outubro, a programação do projeto Pontos MIS traz clássicos temáticos de terror do cinema mundial para a Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa. A entrada é sempre gratuita, por ordem de chegada, e cada obra tem a sua classificação etária indicada pelo projeto. Todas as sessões começam às 19h e contam com 90 lugares.

Na sexta-feira (3), a estreia do mês ficará por conta de “O Gabinete do Dr. Caligari”, clássico de Robert Wiene, de 1920. Uma das grandes obras do cinema expressionista alemão que conta a história dos amigos Francis e Alan, que, ao fazer uma visita ao gabinete do misterioso hipnotizador Dr. Caligari, descobriram o sonâmbulo Cesare.

Já na sexta-feira (10), será a vez da exibição de “Sombras do Terror”, filme referência para o horror com início da carreira de Francis Ford Coppola e Jack Nicholson. Quais os mistérios desse grande castelo, nesta obra produzida nos Estados Unidos e lançada em 1963?