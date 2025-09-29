Programação do Pontos MIS no Expressa terá clássicos do terror

No mês de outubro, a programação do projeto Pontos MIS traz clássicos temáticos de terror do cinema mundial para a Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa. A entrada é sempre gratuita, por ordem de chegada, e cada obra tem a sua classificação etária indicada pelo projeto. Todas as sessões começam às 19h e contam com 90 lugares.
Na sexta-feira (3), a estreia do mês ficará por conta de “O Gabinete do Dr. Caligari”, clássico de Robert Wiene, de 1920. Uma das grandes obras do cinema expressionista alemão que conta a história dos amigos Francis e Alan, que, ao fazer uma visita ao gabinete do misterioso hipnotizador Dr. Caligari, descobriram o sonâmbulo Cesare.
Já na sexta-feira (10), será a vez da exibição de “Sombras do Terror”, filme referência para o horror com início da carreira de Francis Ford Coppola e Jack Nicholson. Quais os mistérios desse grande castelo, nesta obra produzida nos Estados Unidos e lançada em 1963?
Na quinta-feira (16), o público poderá prestigiar o clássico “Frankenstein”, de James Whale. O cientista Henry Frankenstein é movido pela ideia de criar vida através de seus experimentos com corpos humanos. Sua famosa criatura, o monstro Frankenstein, ganha vida com o impulso energético de uma tempestade.
Na semana seguinte, na quinta-feira (23), mais um clássico de James Whale estará de volta, desta vez com “A Noiva de Frankenstein”, sequência icônica em que Dr. Frankenstein, ainda incompreendido pelos que o rodeiam, é influenciado a dar continuidade aos seus experimentos, criando uma companheira para a sua criatura.
E, encerrando a programação temática, na quinta-feira (30), a exibição programada será a de “Nosferatu”, clássico do alemão F. W. Murnau, de 1922. O corretor de imóveis Hutter precisa vender um castelo cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock. O conde, na verdade, é um vampiro milenar que espalha o terror na região de Bremen, na Alemanha, e se interessa por Ellen, a mulher de Hutter.
Pontos MIS
Por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) de Jundiaí e a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, a Sala São Paulo-Minas do Espaço Expressa integra o projeto Pontos MIS para exibição gratuitas de filmes, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural.
O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa, e conta com estacionamento gratuito e coberto.