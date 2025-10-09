Credenciamento de expositores para a Festa da Uva vai até amanhã

Em sua reta final, o credenciamento para seleção de expositores jundiaienses interessados em participar e comercializar produtos na 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos segue até esta sexta-feira (10). A inscrição presencial pode ser realizada das 13h às 17h, na sede da Associação Agrícola de Jundiaí, que fica na rua Professor Giácomo Ítria, 370 – Anhangabaú.
A edição de 2026 da tradicional festa jundiaiense será realizada nos finais de semana entre os dias 15 de janeiro a 08 de fevereiro. E, para movimentar o Parque Comendador Antonio Carbonari (Parque da Uva), a seleção irá contemplar até 133 proponentes, levando-se em conta os segmentos de cada um dos espaços temáticos da festa.
Mais informações podem ser obtidas no edital de chamamento público nº 01/2025, publicado entre as páginas 74 e 85 da edição 5692 da Imprensa Oficial, ou no site da festa, onde também se encontram os anexos necessários para a inscrição.
Confira os detalhes
Para o Espaço Deguste Jundiaí, a Praça de Alimentação do parque, serão selecionadas até 16 entidades representativas das comunidades ou bairros do município.
No Espaço das Frutas, serão selecionados até 13 agricultores com produção de uva em Jundiaí. Os interessados devem ser sócios da Associação Agrícola e ter participado de treinamentos para o embalamento padronizado das frutas.
Para o Espaço dos Vinhos, a seleção das 14 vagas exige a participação na Rota Turística do Vinho e inscrição no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Já no Empório Jundiaí, destinado ao comércio de produtos artesanais, a seleção será de até 24 proponentes, integrantes das Rotas Turísticas do município.
No Espaço das Entidades, a seleção irá contemplar até 55 entidades assistenciais sem fins lucrativos e de caráter beneficente.
Para o Espaço das Agências, serão selecionadas até três agências de Turismo receptivo sediadas em Jundiaí que comprovem sua atuação em pelo menos dez roteiros e que possuam Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
E no Espaço Feira Livre de Jundiaí, poderão se inscrever os permissionários inscritos no Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) e que serão selecionadas para uma banca de cada um dos segmentos listados: frutas, legumes, verduras, pasteis, caldo de cana, mandioca e derivados, manufaturados e flores.