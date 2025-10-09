Credenciamento de expositores para a Festa da Uva vai até amanhã

Em sua reta final, o credenciamento para seleção de expositores jundiaienses interessados em participar e comercializar produtos na 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos segue até esta sexta-feira (10). A inscrição presencial pode ser realizada das 13h às 17h, na sede da Associação Agrícola de Jundiaí, que fica na rua Professor Giácomo Ítria, 370 – Anhangabaú.

A edição de 2026 da tradicional festa jundiaiense será realizada nos finais de semana entre os dias 15 de janeiro a 08 de fevereiro. E, para movimentar o Parque Comendador Antonio Carbonari (Parque da Uva), a seleção irá contemplar até 133 proponentes, levando-se em conta os segmentos de cada um dos espaços temáticos da festa.

