Capacitação prepara produtores para exposição na Festa da Uva

Em parceria com a Associação Agrícola de Jundiaí, a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) realizou na última sexta-feira (04), um treinamento sobre manuseio, padronização e nivelamento de Uva Niagara Rosada de Jundiahy para exposição durante a Festa da Uva e Expo Vinhos.

A formação foi conduzida no Sítio da família Michelin, no bairro do Bom Jardim, e contou com cerca de 40 produtores dos 12 bairros rurais que fazem parte da Festa e competem, em cada uma das suas semanas, com as suas frutas premiadas para exposição aos visitantes.

O treinamento foi conduzido por Anderson Tomasetto e Almir Michelin, respectivamente, segundo e primeiro colocados da categoria Super Campeão da Uva Niagara Rosada da edição deste ano da Festa. Além do embalamento e disposição dos cachos, a dupla tratou, juntamente com o produtor Rafael Michelin, da importância do manuseio adequado da fruta para se evitar a retirada da pruína, camada de cera natural que garante à casca seu aspecto aveludado.