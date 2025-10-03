Festa da Uva de Jundiaí 2026 já tem data marcada

Anote na agenda: a celebração da uva, do vinho e da cultura de Jundiaí já tem data para acontecer em 2026. A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos será realizada de 15 de janeiro a 8 de fevereiro, prometendo repetir o sucesso da edição anterior e surpreender o público com novidades que estão sendo cuidadosamente planejadas.
Após um ano de 2025 com recordes de público e vendas, a comissão organizadora da festa já está em plena atividade. O objetivo é claro: criar um evento ainda mais acolhedor e memorável, que conecte as raízes da tradição agrícola com experiências inovadoras, atraindo famílias e visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. Em 2025 passaram pela Festa da Uva 314 mil visitantes, quase 30% a mais do que na edição de 2024. Já as vendas de frutas totalizaram, em 2025, mais de 110 toneladas. Quase a metade - 51,6 toneladas - somente de Uva Niagara Rosada de Jundiahy.
A festa manterá seus pilares: a entrada gratuita, o ambiente familiar e pet friendly, a valorização dos produtores locais e a rica programação cultural. A estrela do evento, a Uva Niágara Rosada de Jundiahy, continuará sendo o centro das atenções, presente desde a fruta fresca até criações gastronômicas que encantam o paladar.
A organização busca ampliar a experiência do visitante, garantindo que cada pessoa se sinta parte da história de Jundiaí. A festa é um convite para celebrar a colheita, brindar com vinhos premiados e vivenciar a alegria que só a Terra da Uva pode oferecer.
"A Festa da Uva é o coração pulsante de Jundiaí, um reflexo da nossa alma acolhedora e trabalhadora. Para 2026, estamos mergulhados em um planejamento criativo para trazer novidades que vão encantar ainda mais nossos visitantes. Queremos que a tradição converse com a modernidade, proporcionando experiências únicas e interativas. Nosso compromisso é fazer uma festa que abrace a todos, das famílias da nossa cidade aos turistas de todo o mundo, e que celebre com orgulho o que Jundiaí tem de melhor", afirma Marcela Moro, gestora de Agronegócio, Abastecimento e Turismo.
Serviço – Save the date:
O quê: 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí
Quando: de 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026
• Quinta-feira (15/1): 18h às 22h
• Sextas-feiras: 18h às 22h
• Sábados: 10h às 22h
• Domingos: 10h às 21h
Onde: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), Jundiaí
Entrada: gratuita (sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade).
Mais informações: https://festadauva.jundiai.sp.gov.br/