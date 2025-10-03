Festa da Uva de Jundiaí 2026 já tem data marcada

Anote na agenda: a celebração da uva, do vinho e da cultura de Jundiaí já tem data para acontecer em 2026. A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos será realizada de 15 de janeiro a 8 de fevereiro, prometendo repetir o sucesso da edição anterior e surpreender o público com novidades que estão sendo cuidadosamente planejadas.

Após um ano de 2025 com recordes de público e vendas, a comissão organizadora da festa já está em plena atividade. O objetivo é claro: criar um evento ainda mais acolhedor e memorável, que conecte as raízes da tradição agrícola com experiências inovadoras, atraindo famílias e visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. Em 2025 passaram pela Festa da Uva 314 mil visitantes, quase 30% a mais do que na edição de 2024. Já as vendas de frutas totalizaram, em 2025, mais de 110 toneladas. Quase a metade - 51,6 toneladas - somente de Uva Niagara Rosada de Jundiahy.

A festa manterá seus pilares: a entrada gratuita, o ambiente familiar e pet friendly, a valorização dos produtores locais e a rica programação cultural. A estrela do evento, a Uva Niágara Rosada de Jundiahy, continuará sendo o centro das atenções, presente desde a fruta fresca até criações gastronômicas que encantam o paladar.