A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nesta sexta-feira, 17, que concluiu o inquérito que investigou o acidente com uma lancha registrado no dia 21 de fevereiro deste ano, no rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina. O caso terminou com seis mortes.

De acordo com a investigação, a embarcação estava com a documentação irregular e o condutor não possuía habilitação para pilotar. Os laudos periciais também apontaram que todas as vítimas fatais, incluindo o piloto, haviam ingerido bebida alcoólica - com exceção de uma criança.