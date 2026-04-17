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TRAGÉDIA DA LANCHA

Caso que investiga morte de 6 moradores de Franca será arquivado

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Sobreviventes e voluntários tentam realizar o resgate das vítimas no momento do acidente
Sobreviventes e voluntários tentam realizar o resgate das vítimas no momento do acidente

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nesta sexta-feira, 17, que concluiu o inquérito que investigou o acidente com uma lancha registrado no dia 21 de fevereiro deste ano, no rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina. O caso terminou com seis mortes.

De acordo com a investigação, a embarcação estava com a documentação irregular e o condutor não possuía habilitação para pilotar. Os laudos periciais também apontaram que todas as vítimas fatais, incluindo o piloto, haviam ingerido bebida alcoólica - com exceção de uma criança.

A apuração técnica indicou que o condutor perdeu o controle da lancha onde estavam 15 pessoas, ao colidir contra o píer de um rancho no lado mineiro da represa. Com o impacto, a embarcação tombou, e as seis vítimas morreram por afogamento.

As vítimas são:

  • Wesley Carlos da Costa, 45 anos (piloto da lancha);
  • Juliana Fernanda, 41 anos;
  • Viviane Aredes, de 35 anos;
  • Bento Aredes, de 4 anos (filho de Viviane);
  • Marina Rodrigues, de 22 anos; e
  • Erika Fernanda Leal Lima, de 41 anos.

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Arquivamento

Apesar das irregularidades constatadas, não houve indiciamento. Isso porque o responsável pela condução da lancha também morreu no acidente, o que, segundo a legislação, extingue a possibilidade de punição.

O inquérito foi finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário. Ele será arquivado.

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