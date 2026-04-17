Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado na última segunda-feira, 13, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Estevão Leão Bourroul, na região central da cidade.
Imagens mostram que a vítima seguia pela via preferencial quando um carro, que trafegava pela faixa ao lado, mudou repentinamente de direção e acabou cortando a frente da motocicleta. Com o impacto, Valdemir Aparecido Paulelli foi arremessado ao solo e chegou a rolar pelo asfalto.
Após a colisão, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro. Segundo familiares, ele ainda chegou a descer do veículo, pediu desculpas à vítima, mas voltou ao automóvel e fugiu em seguida.
Valdemir foi socorrido em estado grave e permanece internado na Santa Casa. De acordo com a família, ele sofreu diversos ferimentos, incluindo fraturas nas costelas, perfuração nos pulmões, lesão no fígado e precisou passar por cirurgia para retirada do baço.
Mesmo ferido e com dores intensas, o motociclista conseguiu perceber que o condutor utilizava uniforme de um restaurante japonês da cidade.
Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso.
A família pede a colaboração da população para identificar o motorista. Informações podem ser repassadas pelo telefone 190, da Polícia Militar.
Doação de sangue
Valdemir precisa de doação de sangue. Quem puder ajudar deve procurar o Hemocentro e informar o nome da vítima no momento da doação.
Requisitos para doação:
- Ter entre 16 e 69 anos (menores precisam de autorização dos responsáveis);
- Pesar mais de 50 kg;
- Estar em boas condições de saúde;
- Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores);
- Estar bem hidratado.
Horário de atendimento do Hemocentro:
- Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h
- Sábado: das 7h às 11h
- Domingo: fechado
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