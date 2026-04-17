18 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA MAJOR NICÁCIO

Motorista foge após acidente e deixa homem em estado grave

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Motorista foi arremessado ao solo e sofreu diveros ferimentos
Motorista foi arremessado ao solo e sofreu diveros ferimentos

Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado na última segunda-feira, 13, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Estevão Leão Bourroul, na região central da cidade.

Imagens mostram que a vítima seguia pela via preferencial quando um carro, que trafegava pela faixa ao lado, mudou repentinamente de direção e acabou cortando a frente da motocicleta. Com o impacto, Valdemir Aparecido Paulelli foi arremessado ao solo e chegou a rolar pelo asfalto.

Após a colisão, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro. Segundo familiares, ele ainda chegou a descer do veículo, pediu desculpas à vítima, mas voltou ao automóvel e fugiu em seguida.

Valdemir foi socorrido em estado grave e permanece internado na Santa Casa. De acordo com a família, ele sofreu diversos ferimentos, incluindo fraturas nas costelas, perfuração nos pulmões, lesão no fígado e precisou passar por cirurgia para retirada do baço.

Mesmo ferido e com dores intensas, o motociclista conseguiu perceber que o condutor utilizava uniforme de um restaurante japonês da cidade.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso.

A família pede a colaboração da população para identificar o motorista. Informações podem ser repassadas pelo telefone 190, da Polícia Militar.

Doação de sangue

Valdemir precisa de doação de sangue. Quem puder ajudar deve procurar o Hemocentro e informar o nome da vítima no momento da doação.

Requisitos para doação:

  • Ter entre 16 e 69 anos (menores precisam de autorização dos responsáveis);
  • Pesar mais de 50 kg;
  • Estar em boas condições de saúde;
  • Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores);
  • Estar bem hidratado.

Horário de atendimento do Hemocentro:

  • Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h
  • Sábado: das 7h às 11h
  • Domingo: fechado

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários