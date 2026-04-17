Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado na última segunda-feira, 13, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Estevão Leão Bourroul, na região central da cidade.

Imagens mostram que a vítima seguia pela via preferencial quando um carro, que trafegava pela faixa ao lado, mudou repentinamente de direção e acabou cortando a frente da motocicleta. Com o impacto, Valdemir Aparecido Paulelli foi arremessado ao solo e chegou a rolar pelo asfalto.

Após a colisão, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro. Segundo familiares, ele ainda chegou a descer do veículo, pediu desculpas à vítima, mas voltou ao automóvel e fugiu em seguida.