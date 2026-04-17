Um assalto no estacionamento de uma farmácia, na avenida Presidente Vargas, em Franca, na noite desta sexta-feira, 17, deixou três mulheres em estado de choque.

De acordo com o relato de uma das vítimas, ela estava no carro com duas amigas enquanto uma delas desceu para comprar um medicamento. Nesse momento, um homem se aproximou pedindo dinheiro, mas elas se negaram a dar. Pouco depois, o mesmo indivíduo abordou novamente uma das mulheres na entrada da farmácia e, em seguida, seguiu até o veículo.

Ao retornar ao carro, as amigas foram surpreendidas pelo suspeito, que anunciou o assalto. Inicialmente, a motorista não percebeu que ele estava armado, mas a situação se agravou quando o homem sacou a arma e passou a ameaçar uma das vítimas. “Se você não me passar a bolsa e o celular, essa daqui vai pagar o preço”, disse uma das mulheres, reproduzindo o que o criminoso teria dito. Segundo ela, ele estaria apontando a arma neste momento.