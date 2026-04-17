Um assalto no estacionamento de uma farmácia, na avenida Presidente Vargas, em Franca, na noite desta sexta-feira, 17, deixou três mulheres em estado de choque.
De acordo com o relato de uma das vítimas, ela estava no carro com duas amigas enquanto uma delas desceu para comprar um medicamento. Nesse momento, um homem se aproximou pedindo dinheiro, mas elas se negaram a dar. Pouco depois, o mesmo indivíduo abordou novamente uma das mulheres na entrada da farmácia e, em seguida, seguiu até o veículo.
Ao retornar ao carro, as amigas foram surpreendidas pelo suspeito, que anunciou o assalto. Inicialmente, a motorista não percebeu que ele estava armado, mas a situação se agravou quando o homem sacou a arma e passou a ameaçar uma das vítimas. “Se você não me passar a bolsa e o celular, essa daqui vai pagar o preço”, disse uma das mulheres, reproduzindo o que o criminoso teria dito. Segundo ela, ele estaria apontando a arma neste momento.
Diante da ameaça, uma das mulheres entregou o celular. No entanto, o criminoso fugiu antes de levar outros pertences, após se assustar com a movimentação de pessoas na rua. Ele deixou o local a pé, sem ser contido.
De acordo com elas, funcionários da farmácia prestaram apoio a elas após a ação. Conforme o relato, foi informado que o estabelecimento possui câmeras de segurança, mas as imagens só podem ser disponibilizadas mediante solicitação policial.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar foi acionada.
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