O idoso João Luiz Sampaio, de 78 anos, morreu nesta sexta-feira, 17, após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento, na Vila Santa Terezinha, em Franca. Ele estava internado na Santa Casa desde o dia do acidente.

O caso aconteceu do dia 26 de março, na rua José Maria Jacinto Rebelo, quando a vítima tentava atravessar a via e foi atingida por uma motocicleta que seguia no sentido Jardim Redentor.

Imagens de câmeras de segurança, mostram que um adolescente de 17 anos pilotava a moto empinando momentos antes do acidente. Ele subia a via nas proximidades da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, realizando a manobra.