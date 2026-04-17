O idoso João Luiz Sampaio, de 78 anos, morreu nesta sexta-feira, 17, após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento, na Vila Santa Terezinha, em Franca. Ele estava internado na Santa Casa desde o dia do acidente.
O caso aconteceu do dia 26 de março, na rua José Maria Jacinto Rebelo, quando a vítima tentava atravessar a via e foi atingida por uma motocicleta que seguia no sentido Jardim Redentor.
Imagens de câmeras de segurança, mostram que um adolescente de 17 anos pilotava a moto empinando momentos antes do acidente. Ele subia a via nas proximidades da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, realizando a manobra.
Após passar pelo trecho, o jovem retorna e, ao tentar repetir a ação, não percebe a presença do idoso, atingindo-o violentamente.
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Com o impacto, João foi arremessado ao chão, sofreu ferimentos graves e chegou a ficar desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado até esta sexta-feira, quando teve a morte confirmada.
Segundo a Polícia Militar, após o atropelamento, o adolescente fugiu do local. A motocicleta foi escondida por moradores que presenciaram a ocorrência.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue sob investigação. O menor já foi identificado.
Velório e sepultamento
O corpo do idoso foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e será liberado para a família. O velório acontece nesta sexta-feira, 17, das 12h às 16h, na sala 1 do Velório Municipal Santo Agostinho.
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