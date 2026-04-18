Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na madrugada deste sábado, 18, no quilômetro 26 da Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista. Sete pessoas se feriram, três de forma grave. O grupo voltava de um show na cidade de Restinga.

De acordo com informações apuradas no local, a ocorrência teve início após um veículo, um Kadett prata, ser encontrado tombado em meio à vegetação às margens da rodovia. No carro não havia ocupantes, o que indica que, após perder o controle, o condutor teria abandonado o veículo no local.

Enquanto a equipe da concessionária ViaPaulista prestava atendimento, com a viatura parada no acostamento, um segundo carro, um Corsa Classic cinza, colidiu violentamente na traseira da ambulância.