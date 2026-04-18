Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na madrugada deste sábado, 18, no quilômetro 26 da Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista. Sete pessoas se feriram, três de forma grave. O grupo voltava de um show na cidade de Restinga.
De acordo com informações apuradas no local, a ocorrência teve início após um veículo, um Kadett prata, ser encontrado tombado em meio à vegetação às margens da rodovia. No carro não havia ocupantes, o que indica que, após perder o controle, o condutor teria abandonado o veículo no local.
Enquanto a equipe da concessionária ViaPaulista prestava atendimento, com a viatura parada no acostamento, um segundo carro, um Corsa Classic cinza, colidiu violentamente na traseira da ambulância.
Com o impacto, a ambulância foi arremessada e acabou ficando sobre o guard-rail. Ambos os veículos sofreram danos significativos. A traseira da ambulância ficou completamente amassada e afundada; a placa chegou a dobrar e o para-choque se desprendeu. Já o Corsa teve a parte frontal totalmente destruída: o motor ficou exposto, o capô foi completamente amassado, o para-brisa estilhaçou e havia sangue espalhado por todo o interior do veículo.
Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da própria concessionária foram rapidamente deslocadas para o local. Mesmo feridos, os dois socorristas da ViaPaulista, que tiveram lesões leves, ajudaram no resgate das vítimas, incluindo duas pessoas que ficaram presas nas ferragens.
Entre os ocupantes do carro, um homem que estava sentado atrás, foi levado para atendimento em Patrocínio Paulista com um corte na cabeça. Uma passageira que estava no banco traseiro foi encaminhada à Santa Casa de Franca. Já outra ocupante, que seguia no banco dianteiro, teve fratura de fêmur e vários cortes e foi socorrida por uma unidade de suporte avançado do SAMU até um hospital particular em Franca. O motorista e outra passageira tiveram ferimentos considerados leves.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o grupo retornava de um show na cidade de Restinga e seguia para Itirapuã, onde reside. O motorista relatou que pode ter adormecido ao volante, o que teria provocado o acidente.
Por conta da ocorrência, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada durante o atendimento. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, que deve esclarecer as circunstâncias do acidente.
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