Uma modelo de Franca registrou um boletim de ocorrência relatando que sua motoneta foi furtada no Condomínio Franca Garden, no bairro Santa Cruz. O caso aconteceu entre a noite de quarta-feira, 15, e a madrugada de quinta-feira, 16.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, a modelo Natieli Oliveira, de 30 anos, informou que estacionou sua motoneta — uma Shineray PT3, ano 2025, de cor preta — em uma vaga do condomínio por volta das 18h. Ao retornar para casa, por volta da meia-noite, o veículo já não estava mais no local.
O caso foi registrado como furto de veículo, conforme o artigo 155 do Código Penal, e segue sob investigação da Polícia Civil.
De acordo com o registro, não existem imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na investigação. “Uma vergonha”, desabafou a vítima, ao relatar a falta de registros que possam ajudar na identificação dos responsáveis.
O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área, que deve dar sequência às investigações.
Até o fechamento deste texto, não há informações sobre suspeitos ou recuperação do veículo.
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