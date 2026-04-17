Uma modelo de Franca registrou um boletim de ocorrência relatando que sua motoneta foi furtada no Condomínio Franca Garden, no bairro Santa Cruz. O caso aconteceu entre a noite de quarta-feira, 15, e a madrugada de quinta-feira, 16.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, a modelo Natieli Oliveira, de 30 anos, informou que estacionou sua motoneta — uma Shineray PT3, ano 2025, de cor preta — em uma vaga do condomínio por volta das 18h. Ao retornar para casa, por volta da meia-noite, o veículo já não estava mais no local.

O caso foi registrado como furto de veículo, conforme o artigo 155 do Código Penal, e segue sob investigação da Polícia Civil.