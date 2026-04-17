18 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CRIMINALIDADE

Modelo tem motoneta furtada no Franca Garden: ‘uma vergonha’

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Natieli Oliveira e a motoneta furtada no Residencial Franca Garden
Natieli Oliveira e a motoneta furtada no Residencial Franca Garden

Uma modelo de Franca registrou um boletim de ocorrência relatando que sua motoneta foi furtada no Condomínio Franca Garden, no bairro Santa Cruz. O caso aconteceu entre a noite de quarta-feira, 15, e a madrugada de quinta-feira, 16.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, a modelo Natieli Oliveira, de 30 anos, informou que estacionou sua motoneta — uma Shineray PT3, ano 2025, de cor preta — em uma vaga do condomínio por volta das 18h. Ao retornar para casa, por volta da meia-noite, o veículo já não estava mais no local.

O caso foi registrado como furto de veículo, conforme o artigo 155 do Código Penal, e segue sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com o registro, não existem imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na investigação. “Uma vergonha”, desabafou a vítima, ao relatar a falta de registros que possam ajudar na identificação dos responsáveis.

O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área, que deve dar sequência às investigações.

Até o fechamento deste texto, não há informações sobre suspeitos ou recuperação do veículo.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários