Duas semanas após a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a prisão de investigados por envolvimento com agiotagem em Franca, 11 acusados seguem foragidos. A medida foi publicada no último dia 7, após recurso do Ministério Público.
Até o momento, apenas Thiago Giacomini Cravo foi preso. O levantamento exclusivo foi feito pelo Portal GCN/Rede Sampi nesta terça-feira, 15, com base em informações de órgãos oficiais e fontes ligadas ao caso.
Segundo uma advogada, que não será identificada, um dos investigados já sabia da possibilidade de nova prisão e deixou a cidade. “Ele está longe”, afirmou.
Veja quem são os foragidos com mandado de prisão em aberto:
- Rogério Alves dos Santos
- Alex Alves dos Santos
- Alex Sander Henrique da Silva
- Patrick da Silva Delgado
- Willian Fernando Alves do Nascimento
- Wescley Mateus Carlos da Costa
- Carlos Roberto de Souza
- Bruno Ricardo de Matos Souto
- Antônio Henrique Pimenta Mathias
- Matheus Carrijo Machado
- Leonardo Carrijo Machado
Mulheres denunciadas, mas sem prisão decretada:
- Renata Alves dos Santos
- Pamela dos Santos
- Maria Eduarda Teixeira de Almeida
Entenda o caso
Os investigados haviam sido soltos em dezembro de 2025 por decisão da Justiça local, mas o Ministério Público recorreu, alegando risco à ordem pública e ao andamento do processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido e determinou novamente a prisão dos acusados.
De acordo com as investigações, o grupo faria parte de uma organização criminosa que atuava com empréstimos ilegais a juros elevados, utilizando ameaças e até violência para cobrar as dívidas. A apuração é resultado da Operação Castelo de Areia, conduzida pelo Gaeco, que identificou uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes.
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