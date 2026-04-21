22 de abril de 2026
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Quem são os acusados de agiotagem que estão foragidos? VEJA

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acusados de agiotagem: decisão que mandou prender foi emitida no dia 7 de abril
Acusados de agiotagem: decisão que mandou prender foi emitida no dia 7 de abril

Duas semanas após a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a prisão de investigados por envolvimento com agiotagem em Franca, 11 acusados seguem foragidos. A medida foi publicada no último dia 7, após recurso do Ministério Público.

Até o momento, apenas Thiago Giacomini Cravo foi preso. O levantamento exclusivo foi feito pelo Portal GCN/Rede Sampi nesta terça-feira, 15, com base em informações de órgãos oficiais e fontes ligadas ao caso.

Segundo uma advogada, que não será identificada, um dos investigados já sabia da possibilidade de nova prisão e deixou a cidade. “Ele está longe”, afirmou.

Veja quem são os foragidos com mandado de prisão em aberto:

  • Rogério Alves dos Santos
  • Alex Alves dos Santos
  • Alex Sander Henrique da Silva
  • Patrick da Silva Delgado
  • Willian Fernando Alves do Nascimento
  • Wescley Mateus Carlos da Costa
  • Carlos Roberto de Souza
  • Bruno Ricardo de Matos Souto
  • Antônio Henrique Pimenta Mathias
  • Matheus Carrijo Machado
  • Leonardo Carrijo Machado

Mulheres denunciadas, mas sem prisão decretada:

  • Renata Alves dos Santos
  • Pamela dos Santos
  • Maria Eduarda Teixeira de Almeida

Entenda o caso

Os investigados haviam sido soltos em dezembro de 2025 por decisão da Justiça local, mas o Ministério Público recorreu, alegando risco à ordem pública e ao andamento do processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido e determinou novamente a prisão dos acusados.

De acordo com as investigações, o grupo faria parte de uma organização criminosa que atuava com empréstimos ilegais a juros elevados, utilizando ameaças e até violência para cobrar as dívidas. A apuração é resultado da Operação Castelo de Areia, conduzida pelo Gaeco, que identificou uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes.

Leia mais:
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