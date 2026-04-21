Duas semanas após a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a prisão de investigados por envolvimento com agiotagem em Franca, 11 acusados seguem foragidos. A medida foi publicada no último dia 7, após recurso do Ministério Público.

Até o momento, apenas Thiago Giacomini Cravo foi preso. O levantamento exclusivo foi feito pelo Portal GCN/Rede Sampi nesta terça-feira, 15, com base em informações de órgãos oficiais e fontes ligadas ao caso.

Segundo uma advogada, que não será identificada, um dos investigados já sabia da possibilidade de nova prisão e deixou a cidade. “Ele está longe”, afirmou.