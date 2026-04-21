21 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
FATALIDADE

Homem de 60 anos morre afogado em Rifaina nesta terça-feira

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/WhatshApp/GCN
Nilson de Jesus Fiuza foi localizado por salva-vidas já sem vida
Um homem de 60 anos morreu afogado na tarde desta terça-feira, 21, na represa do rio Grande, em Rifaina.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima estava com quatro familiares quando entrou na água para mergulhar e não retornou à superfície. O homem foi identificado como Nilson de Jesus Fiuza.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), a corporação foi acionada e mobilizou a equipe de guarda-vidas, que se deslocou até o local com jet-ski. Após alguns minutos de buscas e mergulhos, os profissionais conseguiram localizar a vítima.

Uma ambulância municipal, com médico, também esteve no local, mas o homem já estava sem vida. A Polícia Militar acompanha ocorrência.

A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do caso.

