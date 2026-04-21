Um homem de 60 anos morreu afogado na tarde desta terça-feira, 21, na represa do rio Grande, em Rifaina.
Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima estava com quatro familiares quando entrou na água para mergulhar e não retornou à superfície. O homem foi identificado como Nilson de Jesus Fiuza.
De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), a corporação foi acionada e mobilizou a equipe de guarda-vidas, que se deslocou até o local com jet-ski. Após alguns minutos de buscas e mergulhos, os profissionais conseguiram localizar a vítima.
Uma ambulância municipal, com médico, também esteve no local, mas o homem já estava sem vida. A Polícia Militar acompanha ocorrência.
A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do caso.
