São 17 casos de hipertensão intracraniana idiopática no DRS de Franca (Departamento Regional de Saúde) registrados de janeiro a dezembro de 2025. Apesar do baixo número, o diagnóstico precoce é importante, pois a condição surge de forma silenciosa.

Conhecida anteriormente como “pseudotumor cerebral”, ou “hipertensão intracraniana benigna”, a hipertensão intracraniana idiopática aumenta a pressão dentro do crânio. Essa condição é, segundo o artigo do neurologista Stephen D. Silberstein, formado pela Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, comum entre mulheres jovens em sobrepeso, normalmente em seus anos reprodutivos.

Apesar do diagnóstico, a doença ainda não tem causa específica definida.

Os números na região de Franca