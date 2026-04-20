Uma decisão liminar da Justiça determinou a retirada do nome do produtor rural Luiz Carlos Bergamasco do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como “lista suja”. A medida foi concedida recentemente e suspende os efeitos da inclusão até o julgamento final do caso.
A determinação ocorre após a divulgação, na última semana, de uma matéria que apontava Bergamasco como o empregador com o maior número de trabalhadores resgatados na região, com 121 pessoas identificadas em situação irregular em propriedade localizada na Fazenda São Jorge, em Jeriquara, cidade localizada a 40 km de Franca. A inclusão dele no cadastro havia sido registrada no dia 6 de abril de 2026.
Com a liminar, o nome do produtor deve ser retirado da lista, o que, na prática, interrompe temporariamente os efeitos administrativos da inclusão, como restrições de crédito e impactos reputacionais. A decisão, no entanto, não encerra o processo, que ainda será analisado em definitivo pela Justiça.
A chamada “lista suja” é um instrumento do governo federal que reúne empregadores flagrados por fiscalização do trabalho explorando mão de obra em condições análogas à escravidão. A inclusão ocorre após processo administrativo e costuma ter grande repercussão pública.
A lista inclui empregadores de outras cidades da região, incluindo Guaíra, Guará, Igarapava e Patrocínio Paulista, envolvendo diferentes números de trabalhadores em situações irregulares.
A defesa de Bergamasco sustenta que há questionamentos sobre os critérios e a legalidade da inclusão no cadastro, argumentos que foram considerados, em caráter inicial, pela Justiça ao conceder a liminar. O mérito da ação ainda será julgado, podendo confirmar ou reverter a decisão provisória.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.