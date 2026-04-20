Uma decisão liminar da Justiça determinou a retirada do nome do produtor rural Luiz Carlos Bergamasco do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como “lista suja”. A medida foi concedida recentemente e suspende os efeitos da inclusão até o julgamento final do caso.

A determinação ocorre após a divulgação, na última semana, de uma matéria que apontava Bergamasco como o empregador com o maior número de trabalhadores resgatados na região, com 121 pessoas identificadas em situação irregular em propriedade localizada na Fazenda São Jorge, em Jeriquara, cidade localizada a 40 km de Franca. A inclusão dele no cadastro havia sido registrada no dia 6 de abril de 2026.

Com a liminar, o nome do produtor deve ser retirado da lista, o que, na prática, interrompe temporariamente os efeitos administrativos da inclusão, como restrições de crédito e impactos reputacionais. A decisão, no entanto, não encerra o processo, que ainda será analisado em definitivo pela Justiça.