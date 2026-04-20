21 de abril de 2026
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URGENTE

PM prende acusada de atear fogo e matar jovem de 24 anos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima estava trabalhando em uma mercearia quando foi alvo do atentado
Vítima estava trabalhando em uma mercearia quando foi alvo do atentado

Foi presa nesta segunda-feira, 20, pela Polícia Militar de Minas Gerais Marcela Alcântara Santos, de 24 anos, acusada de incendiar e matar a jovem balconista Íris Cândida, de 24 anos. O crime ocorreu no dia 11 de abril em uma mercearia do distrito de Olhos D’Água, em Delfinópolis (MG)

Marcela tinha um mandado de prisão preventiva decretada desde a última sexta-feira, 17, e era considerada foragida. Com morte de Íris, ela responderá por homicídio.

O corpo da jovem balconista foi sepultado nesta segunda-feira, 20, em um cemitério municipal de Olhos d’Água. 

Ainda não há informações para qual presídio Marcela será levada. Com a prisão, a acusada ficará à disposição da Justiça.

O crime

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e chocou moradores da região. As imagens mostram o momento em que uma mulher, de 18 anos, entra na mercearia, compra um frasco de álcool e, logo após o pagamento, joga o líquido sobre Iris, que trabalhava no caixa, ateando fogo em seguida. As chamas também atingiram parte do comércio.

Íris teve cerca de 40% do corpo queimado e não resistiu, morrendo nesse domingo, 19.

A suspeita é que o crime tenha sido motivado por ciúmes. O namorado da acusada teria conversado com a balconista, momento antes do atentado.

Leia mais:  

Íris, atacada com álcool e fogo, morre após dias internada

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