Foi presa nesta segunda-feira, 20, pela Polícia Militar de Minas Gerais Marcela Alcântara Santos, de 24 anos, acusada de incendiar e matar a jovem balconista Íris Cândida, de 24 anos. O crime ocorreu no dia 11 de abril em uma mercearia do distrito de Olhos D’Água, em Delfinópolis (MG).

Marcela tinha um mandado de prisão preventiva decretada desde a última sexta-feira, 17, e era considerada foragida. Com morte de Íris, ela responderá por homicídio.

O corpo da jovem balconista foi sepultado nesta segunda-feira, 20, em um cemitério municipal de Olhos d’Água.