Cobras de porte grande estão sendo vistas com frequência próximas ao bairro Santa Mônica, na zona leste de Franca. O mato alto às margens da rodovia Tancredo Neves, saída para Claraval (MG), e numa área sem manutenção e limpeza próxima ao bairro são os locais preferidos das cobras.
Os moradores do bairro filmaram as cobras e postaram em grupos de WhatsApp, com mensagens demonstrando susto e medo. Um caso foi registrado na quinta-feira, 16, e novas fotos foram postadas no grupo nesta segunda-feira, 20, com as cobras em locais diferentes, às margens da rodovia.
De acordo com uma das imagens divulgadas, trata-se de uma jiboia de cerca de dois metros, mas há relatos de outras espécies vistas na localidade, como cascavel, jararaca e coral.
“O mato está muito alto aqui. Está precisando de manutenção, tanto em uma área grande próxima ao bairro, quanto às margens da rodovia. Está tudo abandonado e perigoso”, disse o morador Pedro Júnior, que fez imagem da cobra em frente à sua casa. “Aqui próximo existe a pracinha do Jardim do Éden e uma escola infantil. Essa situação é preocupante”, finalizou.
Moradores informaram que já reclamaram junto à Prefeitura e aguardam a limpeza das áreas próximas ao bairro. A reportagem procurou a Prefeitura nesta segunda-feira, 20, mas as repartições públicas estão fechadas devido ao feriado prolongado do Dia de Tiradentes, comemorado nesta terça-feira, 21.
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