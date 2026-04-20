Cobras de porte grande estão sendo vistas com frequência próximas ao bairro Santa Mônica, na zona leste de Franca. O mato alto às margens da rodovia Tancredo Neves, saída para Claraval (MG), e numa área sem manutenção e limpeza próxima ao bairro são os locais preferidos das cobras.

Os moradores do bairro filmaram as cobras e postaram em grupos de WhatsApp, com mensagens demonstrando susto e medo. Um caso foi registrado na quinta-feira, 16, e novas fotos foram postadas no grupo nesta segunda-feira, 20, com as cobras em locais diferentes, às margens da rodovia.

De acordo com uma das imagens divulgadas, trata-se de uma jiboia de cerca de dois metros, mas há relatos de outras espécies vistas na localidade, como cascavel, jararaca e coral.