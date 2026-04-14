A empresária baleada após uma briga no show de Henrique & Juliano, em Franca, na madrugada do último domingo, 12, continua internada em estado grave. A informação é do advogado do casal de empresários, em nota divulgada à imprensa nesta terça-feira, 14.

O advogado Rafael Sousa Barbosa, que representa a vítima Giovanna Abdalla e o marido Marcelo Rossato, disse também que recebeu "de forma positiva" a mudança na tipificação do crime, originalmente registrado como "lesão corporal" pela Polícia Civil, para "tentativa de homicídio" pela Justiça. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva de Rafael Araldi Moreira, autor dos disparos, que havia sido preso em flagrante.

Na nota, o advogado afirmou que "acompanha com atenção a evolução do estado de saúde de Giovanna".