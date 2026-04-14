A empresária baleada após uma briga no show de Henrique & Juliano, em Franca, na madrugada do último domingo, 12, continua internada em estado grave. A informação é do advogado do casal de empresários, em nota divulgada à imprensa nesta terça-feira, 14.
O advogado Rafael Sousa Barbosa, que representa a vítima Giovanna Abdalla e o marido Marcelo Rossato, disse também que recebeu "de forma positiva" a mudança na tipificação do crime, originalmente registrado como "lesão corporal" pela Polícia Civil, para "tentativa de homicídio" pela Justiça. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva de Rafael Araldi Moreira, autor dos disparos, que havia sido preso em flagrante.
Na nota, o advogado afirmou que "acompanha com atenção a evolução do estado de saúde de Giovanna".
A defesa também destacou que as provas reunidas até o momento, principalmente imagens do ocorrido, apontam que o autor dos disparos teria agido com a intenção de atingir mais de uma pessoa.
Ainda de acordo com o advogado, os elementos do caso indicam que a conduta do agressor foi mais grave do que inicialmente apontado. Por isso, a defesa recebeu de forma positiva a decisão que reclassificou o crime, deixando de ser tratado como lesão corporal para tentativa de homicídio.
"A correta tipificação penal é essencial para que os fatos sejam apreciados com a devida seriedade e para que se alcance a responsabilização compatível com a gravidade do ocorrido", diz Barbosa.
A defesa também afirmou confiar nas instituições e garantiu que seguirá acompanhando o caso até que haja uma resposta da Justiça.
Entenda como a confusão começou
Conforme relato do marido da vítima à polícia, a confusão teve início ainda durante o show, após um desentendimento envolvendo a entrada em um camarote. Giovanna teria tentado apenas conter a situação, pedindo para o marido deixar o local e encerrar a discussão.
No entanto, segundo ele, o suspeito passou a ofender a mulher com palavras agressivas, chamando-a de "puta" e "biscate", o que teria intensificado o conflito.
Ainda de acordo com o relato, já fora do evento, o marido decidiu ligar para o suspeito entre 3h06 e 3h20 da madrugada para questionar as ofensas. "Onde você está. Vamos resolver. Por que está xingando minha esposa, o que ela tem a ver com isso?", teria dito.
Durante a ligação, o homem teria informado que estava em casa e informado o nome da rua, além de ter incentivado que o casal fosse até o local dizendo: "Então vem aqui".
O marido afirma que, mesmo durante a conversa pelo celular, o suspeito continuava proferindo xingamentos contra sua mulher, ao ouvir ela conversando no fundo.
Seguindo o relato, o casal foi até o endereço indicado. Ao chegar, o marido afirma que viu o suspeito escondido atrás de um muro, momento em que ele teria dito “vou te matar”, antes de efetuar os disparos.
Durante a ação, a mulher acabou sendo atingida pelos tiros e ficou gravemente ferida.
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