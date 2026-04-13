A Justiça de São Paulo decretou, na manhã desta segunda-feira, 13, a prisão preventiva de Rafael Araldi Moreira, acusado de balear a empresária Giovanna Abdalla, de 29 anos, no Jardim Santa Lúcia, em Franca. O crime aconteceu após uma briga envolvendo empresários durante o show da dupla Henrique & Juliano, na madrugada de domingo, 12.
A Justiça entendeu que o caso se trata de uma tentativa de homicídio. Inicialmente, a Polícia Civil havia registrado o crime como lesão corporal e disparo de arma de fogo.
Rafael havia sido preso em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Com a decisão judicial, ele permanecerá preso por tempo inderteminado, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Ele está na Cadeia do Jardim Guanabara, em Franca.
Segundo o boletim de ocorrência, o investigado possui registro como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Após os disparos, ele acionou a Polícia Militar, entregou a arma e apresentou a documentação.
Estado de saúde
A empresária Giovanna Abdalla permanece internada em estado grave no Hospital São Joaquim. Ela foi atingida por um disparo que atravessou o corpo e ficou alojado no intestino, sendo submetida a cirurgia após o crime. Apesar de grave, ela está estável desde domingo, quando passou pelo procedimento cirúrgico.
Entenda o caso
De acordo com as investigações, a confusão teve início em um camarote durante o show. Giovanna é mulher do empresário Marcelo Rossato, produtor do evento, e Rafael Moreira faz parte do comercial da empresa Q2 Ingressos.
Após o término da festa, o casal foi até o apartamento do suspeito, no bairro Jardim Santa Lúcia, para tirar satisfação. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que eles chegam ao local e batem no portão.
Na sequência, Rafael efetuou disparos de arma de fogo. Giovanna foi atingida, e o veículo do casal também foi alvejado. As imagens indicam ainda que eles não estavam armados.
Versões apresentadas
Em depoimento, Marcelo Rossato afirmou que a discussão começou após Rafael entrar sem autorização em um camarote do evento e ofender sua mulher.
Já a defesa do suspeito sustenta que ele agiu em legítima defesa. Segundo o investigado, os disparos foram efetuados em direção ao veículo para afastar o casal e ele não teria visto ninguém no momento dos tiros.
Marcelo Rossato e Giovanna Abdalla também devem responder por ameaça. A Polícia Civil segue investigando o caso.
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Comentários
1 Comentários
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Antonio Carlos 7 horas atrásUé??..mas a lei dos cacs não garante à ele a legítima repelência da injusta agressão ao portão da sua casa?. Me explica melhor isso aí, quando eu posso atirar no carteiro que aperta a campanhinha, e quando eu tenho que abrir a porta pra quenga nervosa?. E vice-versa versa. Adilson....me ajuda aí....ohhh....