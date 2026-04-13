A Justiça de São Paulo decretou, na manhã desta segunda-feira, 13, a prisão preventiva de Rafael Araldi Moreira, acusado de balear a empresária Giovanna Abdalla, de 29 anos, no Jardim Santa Lúcia, em Franca. O crime aconteceu após uma briga envolvendo empresários durante o show da dupla Henrique & Juliano, na madrugada de domingo, 12.

A Justiça entendeu que o caso se trata de uma tentativa de homicídio. Inicialmente, a Polícia Civil havia registrado o crime como lesão corporal e disparo de arma de fogo.

Rafael havia sido preso em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Com a decisão judicial, ele permanecerá preso por tempo inderteminado, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Ele está na Cadeia do Jardim Guanabara, em Franca.