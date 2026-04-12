A defesa de Rafael Moreira afirmou em nota enviada ao Portal GCN/Sampi que ele não viu nenhuma pessoa no momento dos disparos que terminaram com a empresária Giovanna Abdalla, de 29 anos, baleada, após uma confusão iniciada durante o show da dupla Henrique & Juliano, em Franca, na madrugada deste domingo, 12.
Segundo o depoimento, Rafael declarou que, ao abrir o portão de sua residência, tinha visão limitada. “Tendo como campo de visão apenas o capô da caminhonete de Marcelo (Rossato, marido de Giovanna)”, disse. Ainda de acordo com o relato, ele efetuou disparos “no veículo com o objetivo de afastá-los do local” e “não viu ninguém de fato, apenas o veículo”.
A versão apresentada pela defesa aponta que a briga começou ainda no evento. Rafael afirma que foi agredido por Marcelo Rossato, marido da vítima, pelo irmão dele e por “mais umas 5 pessoas ligadas a eles”, sendo retirado do local por seguranças “para evitar mais conflitos”.
Após deixar o show, ele diz que seguiu para casa e, no trajeto, recebeu cinco ligações de Marcelo, atendendo três delas. “Marcelo fez ameaças efetivas de morte”, afirma o depoimento. Segundo o relato, o produtor teria dito que sabia onde ele morava e que iria até o local “para matá-lo”.
Rafael afirma que, poucos minutos após chegar em casa, Marcelo e Giovanna foram até sua residência. “Começaram a gritar que iriam matá-lo e também com vários xingamentos, sendo que batiam nos portões”, diz o texto.
Diante da situação, o investigado declarou que agiu “com temor” e utilizou uma arma de fogo legalizada “para proteção”. Após os disparos, ele afirma que acionou a Polícia Militar. “Na sequência ligou para o 190”, consta no depoimento. Os policiais foram até o local, onde ele autorizou a entrada, entregou a arma e apresentou a documentação.
Versões convergem em partes
A versão converge, em parte, com o depoimento de Marcelo Rossato. À polícia, o empresário afirmou que a confusão começou quando questionou a presença de Rafael em um camarote corporativo do evento, onde, segundo sua versão, o homem não teria autorização para permanecer. O desentendimento teria se agravado após ofensas dirigidas à sua mulher.
Rossato relatou que, após o término do show, fez contato telefônico - foram cinco ligações - com Rafael para pedir explicações e foi até o endereço indicado por ele. Segundo seu depoimento, ao chegar ao local, ele e a mulher bateram no portão errado e, em seguida, Rafael teria efetuado os disparos, além de proferir ameaça: “Vou te matar”.
Giovanna foi atingida, e o projétil acertou o intestino. Ela foi socorrida pelo marido a um hospital particular. O estado de saúde não foi divulgado oficialmente.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca. Rafael Moreira foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo. Após a ocorrência, ele acionou a polícia, entregou a arma utilizada e apresentou a documentação.
Já Marcelo Rossato e a mulher devem responder por ameaça.
A defesa informou que pretende entrar com pedido de liberdade para Rafael. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso.
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