A defesa de Rafael Moreira afirmou em nota enviada ao Portal GCN/Sampi que ele não viu nenhuma pessoa no momento dos disparos que terminaram com a empresária Giovanna Abdalla, de 29 anos, baleada, após uma confusão iniciada durante o show da dupla Henrique & Juliano, em Franca, na madrugada deste domingo, 12.

Segundo o depoimento, Rafael declarou que, ao abrir o portão de sua residência, tinha visão limitada. “Tendo como campo de visão apenas o capô da caminhonete de Marcelo (Rossato, marido de Giovanna)”, disse. Ainda de acordo com o relato, ele efetuou disparos “no veículo com o objetivo de afastá-los do local” e “não viu ninguém de fato, apenas o veículo”.

A versão apresentada pela defesa aponta que a briga começou ainda no evento. Rafael afirma que foi agredido por Marcelo Rossato, marido da vítima, pelo irmão dele e por “mais umas 5 pessoas ligadas a eles”, sendo retirado do local por seguranças “para evitar mais conflitos”.