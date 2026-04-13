Um homem de 47 anos está desaparecido desde o dia 27 de março, em Franca, após sair de casa em meio a um quadro de instabilidade emocional. O caso foi registrado pela Polícia Civil como desaparecimento de pessoa e segue sob investigação.
De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago de Souza Fônseca foi visto pela última vez saindo de sua residência, localizada na Vila Scarabucci, durante a tarde. Ele vestia calça jeans, camiseta, tênis e carregava uma mochila. Desde então, não fez mais contato com familiares e não atende ligações.
A comunicação do desaparecimento foi feita no dia 31 de março por uma familiar, que relatou preocupação com o estado emocional de Tiago. Segundo o registro, ele enfrentava problemas pessoais recentes, incluindo o término de um relacionamento e a saída do emprego. Ainda de acordo com o boletim, ele apresentava quadro de depressão e havia passado cerca de 15 dias consumindo álcool de forma contínua.
Um dos pontos que mais preocupa a família é o teor da última mensagem enviada por Tiago à mãe, na qual teria afirmado que “queria morrer”. A situação mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que chegaram a ir até a residência do desaparecido para arrombar a porta, mas não encontraram ninguém no local.
O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Franca, responsável pela área, onde deve ter continuidade com a coleta de mais informações e eventuais buscas.
A família pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar Tiago seja comunicada imediatamente às autoridades. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190 da Polícia Militar e 181 da Polícia Civil.
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