Um homem de 47 anos está desaparecido desde o dia 27 de março, em Franca, após sair de casa em meio a um quadro de instabilidade emocional. O caso foi registrado pela Polícia Civil como desaparecimento de pessoa e segue sob investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago de Souza Fônseca foi visto pela última vez saindo de sua residência, localizada na Vila Scarabucci, durante a tarde. Ele vestia calça jeans, camiseta, tênis e carregava uma mochila. Desde então, não fez mais contato com familiares e não atende ligações.

A comunicação do desaparecimento foi feita no dia 31 de março por uma familiar, que relatou preocupação com o estado emocional de Tiago. Segundo o registro, ele enfrentava problemas pessoais recentes, incluindo o término de um relacionamento e a saída do emprego. Ainda de acordo com o boletim, ele apresentava quadro de depressão e havia passado cerca de 15 dias consumindo álcool de forma contínua.