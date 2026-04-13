A defesa de Rafael Araldi Moreira, acusado de atirar contra um casal e atingir Giovanna Abdalla, de 29 anos, na madrugada deste domingo, 12, no Jardim Santa Lúcia, em Franca, afirmou que ele está arrependido e que os disparos foram feitos “sem ver”.

Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi e à Rádio Difusora nesta segunda-feira, 13, o advogado de defesa, Márcio Cunha, se manifestou após a audiência de custódia que manteve a prisão preventiva do suspeito.

“Ele esclareceu todos os fatos. Após o ocorrido, ele mesmo ligou para o 190 e para policiais que conhecia, fazendo a denúncia. Ele não se evadiu. A polícia foi até a casa dele, ele se apresentou e entregou a arma, que é registrada e regular. Mas, acima de tudo, o entendimento do promotor foi de tentativa de homicídio, o que, ao nosso ver, não tem fundamento”, afirmou.

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